Duh! Harga Beberapa Bahan Pokok Naik, Lebih Mahal Dibanding saat Lebaran 2022

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat beberapa bahan pokok terpantau naik harganya dibandingkan saat Hari Raya Lebaran 2022 kemarin. Komoditas yang mengalami kenaikan antara lain telur, bawang merah, kedelai dan cabai.

“Kami juga terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok secara harian melalui sistem pasar kebutuhan pokok atau SP2KP dibandingkan dengan Lebaran lalu. Terpantau harga komoditas beberapa mengalami kenaikan dibanding Lebaran,” kata Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam Raker bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (7/6/2022).

Kemendag, kata Lutfi, mencermati kenaikan beberapa komoditas pokok seperti telur ayam ras yang naik 3,58 persen menjadi Rp28.900 per kilogram, bawang merah naik 9,45 persen menjadi Rp42.500 per kilogram, kedelai dan cabe merah keriting naik 20,33 persen menjadi Rp52.300 per kilogram, cabai merah naik 24,82 persen di level 53.300 per kilogram dan cabai rawit naik 38,66 persen menjadi Rp66.000 per kilogram. Kemudian tepung terigu naik 1 persen menjadi Rp11.600 per kilogram.

Sementara itu, ada juga sejumlah harga komoditas yang stabil dan mengalami penurunan harga. Lutfi menyampaikan harga beras berada di kisaran Rp10.500 per kilogram untuk beras medium dan Rp12.500 per kilogram untuk beras premium. Kemudian, harga daging sapi terus turun di kisaran Rp135.000 per kilogram dari harga tertinggi Rp149.000 per kilogram saat momen Lebaran.

“Diikuti juga oleh daging ayam turun 9,88 persen menjadi Rp37.400 per kilogram dari Rp41.500 per kilogram. Kemudian bawang putih turun 3,89 persen menjadi Rp32.100 per kilogram, gula pasir stabil di rata-rata Rp14.700 per kilogram,” tutur Lutfi.

Sementara itu, Informasi Pangan Jakarta melaporkan harga cabai rawit merah tertinggi di pasar di wilayah Jakarta, tepatnya Pasar Mayestik, Jakarta Selatan, telah mencapai Rp120.000 per kilogram, sedangkan harga terendah ditemukan di Pasar Pluit, Jakarta Utara dengan harga Rp70.000 per kilogram.

