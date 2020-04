Jaga Kesehatan Mental Karyawan Selama Pandemi Covid-19, Pertagas Gandeng Psikolog

Bisnis.com, JAKARTA — Menjaga kesehatan mental karyawan selama bekerja di rumah dan menghadapi pandemi virus corona (Covid-19), menjadi kepedulian PT Pertamina Gas.

Melalui kerja sama dengan Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, Pertagas menggelar kegiatan Psikoedukasi melalui layanan video conference, guna mengantisipasi dan mengatasi stres serta kecemasan berlebihan para pekerja.

“Dalam kondisi ini, saya berharap pekerja tidak mengalami kecemasan berlebih dan tetap terjaga spiritnya,” ujar Direktur Utama PT Pertamina Gas Wiko Migantoro melalui keterangan tertulis yang dikutip Rabu (22/4/2020).

Menurutnya, Pertagas sangat peduli dengan karyawan dan telah memberlakukan protokol penanganan Covid-19 di seluruh lini operasi.

Melalui kegiatan bertema ‘Life in the Time of Covid-19, How to Take Care of Our Mental Health’ ini, Wiko juga mengingatkan bahwa kunci untuk tidak stres selama work from home (bekerja di rumah) adalah dengan tetap aktif bekerja dan bersosialisasi dengan rekan kerja.

“Kita dianugerahi akal dan knowledge oleh Allah SWT. InsyaAllah kita bisa lalui bersama,” ujarnya.

Fitri Fausia selaku narasumber dari Ikatan Psikolog Klinis Indonesia mengatakan, perubahan kondisi mental besar adalah hal yang wajar terjadi pada pekerja yang melakukan work from home.

Apalagi, kondisi ini terjadi karena disebabkan adanya pandemi yang mengancam jiwa. “Kalau sampai terjadi perubahan psikis, cari akar permasalahannya, coba kita selesaikan sendiri. Kalau tidak ceritakan pada orang lain,” ujarnya.

Fitri mengatakan, menjaga kesehatan mental selama wabah Covid-19 sangat penting. Sebab, selama dalam kondisi stres, tubuh cenderung mengalami masalah dengan imunitas. “Kalau imunitas tubuh, penyakit justru akan lebih mudah menyerang tubuh kita,” katanya.

Acara yang dihadiri oleh 150 pekerja secara online ini juga diikuti oleh Direktur Keuangan dan Dukungan Bisnis Pertagas Tenny R.A. Rusdy dan Direktur Komersial Achmad Hery S.

Kegiatan ini diikuti oleh pekerja Pertagas dari perwakilan seluruh area operasi dan anak perusahaan. Selepas acara, Pertagas juga memberi kesempatan kepada pekerja yang ingin melakukan konsultasi dengan psikolog selama PSBB berlangsung.

