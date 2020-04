Seabrek Keunggulan MISUMI, Seluas Jangkauan VONA

Bisnis.com, JAKARTA - Permintaan akan barang-barang manufaktur membuat tren pemasaran B to B semakin meningkat. Bisnis B2B yang berkembang ini mau tidak mau harus sigap dengan kebutuhan para pelanggan yang juga pelaku industri.

Kebutuhan para pelaku industri tak lain, setiap pasokan barang harus berkualitas, dan memiliki variasi produk yang lengkap dan jaminan keaslian produk. Hal ini terkait erat dengan mutu produksi manufaktur itu sendiri, dan kelangsungan operasional industri.

Selain itu, para pelaku industri mensyaratkan hal penting lainnya seperti ketersediaan stok yang bisa diandalkan. Dan tentunya mereka menuntut komitmen pemasok akan kepastian waktu pengiriman (lead time).

Sebagai salah satu produsen barang manufaktur berbasis transaksi online sekaligus produsen barang manufaktur, MISUMI Indonesia menonjolkan berbagai keunggulan kepada para pelaku industri. Setidaknya, terdapat lima keunggulan yang ditawarkan Misumi dibandingkan para rival.

Pertama, melalui laman dagang, MISUMI Indonesia menyediakan layanan satu atap (one stop service). Para pelanggan industri tak perlu repot mencari banyak produk dan berhubungan dengan banyak calon pemasok. Mereka dapat menemukan jutaan produk dari ribuan merek populer dengan cukup membuka laman dan katalog Misumi.

Kedua, berkaitan dengan kepastian stok dan jadwal pengiriman, MISUMI Indonesia berkomitmen untuk memberikan ketepatan waktu pengiriman hingga 99,65%. Komitmen ini merupakan urat nadi bagi pebisnis, terlebih yang bergerak di bidang manufaktur karena erat kaitannya dengan kelangsungan produksi, pengelolaan stock opname dan strategi pasar. Terdapat juga fitur pengiriman Same Day Delivery (berlaku untuk area tertentu dengan syarat dan ketentuan) untuk hari dan waktu pengiriman yang lebih cepat.

Ketiga, MISUMI Indonesia memberikan fasilitas gratis Ongkir (ongkos kirim). Program ini berlaku tanpa syarat minimum pemesanan. Jadi, bagi pelaku manufaktur, fasilitas ini memiliki keunggulan yang cukup signifikan, maklum biaya pengantaran umumnya cukup memberatkan.

Keunggulan selanjutnya yaitu memudahkan para pelanggan untuk mencari produk secara online. Dalam laman dagang, MISUMI Indonesia menyediakan kolom pencarian produk, dan pelanggan cukup memasukkan nama produk atau merek yang dicari, daftar produk ataupun merek yang diinginkan pun muncul.

Terakhir, MISUMI Indonesia melengkapi kenyamanan para pelanggan dengan menyediakan kontak layanan yang senantiasa siaga. Terdapat layanan pelanggan yang bisa dihubungi untuk membantu pelanggan menggunakan katalog daring, maupun pemesanan.

Tak hanya itu, kontak informasi juga menyediakan konsultasi teknis. Para pelanggan bisa menanyakan informasi seputar item produk, spesifikasi detail, material ataupun hal teknis lainnya.

Keandalan layanan MISUMI itu didukung dengan penguatan infrastruktur pergudangan. Pada tahun lalu, perusahaan telah memperbesar kapasitas pergudangan hingga 100% dari total kapasitas yang ada, menjadi 50.000 unit stok.

Penguatan fasilitas pergudangan itupun seiring dengan aktivasi layanan baru MISUMI, yakni VONA (Variation & One Stop by New Alliance). Layanan VONA menjangkau lebih luas pasar barang manufaktur.

Ragam Produk

Keinginan pelanggan terhadap ragam merek dan produsen barang manufaktur semakin meningkat. VONA merupakan inovasi guna menjaring konsumen yang menginginkan komponen manufaktur keluaran non MISUMI.

Dengan pengembangan tersebut, MISUMI yang selama ini dikenal sebagai produsen dan pemasok komponen manufaktur, bisa menjangkau permintaan lebih besar di pasar domestik. VONA setidaknya memperkuat cakupan layanan platform MISUMI yang telah banyak diakses para pelanggan di Tanah Air.

MISUMI berharap keberadaan VONA dapat menjadi solusi untuk mendapatkan beragam komponen manufaktur berkualitas. Keunggulan serupa juga dimiliki VONA, seperti ketepatan waktu pengiriman dan transparansi.

Melalui platform VONA, pelaku industri hanya perlu memilih dan memesan barang industri yang diinginkan, tanpa harus mengurus transaksi secara fisik. Mekanisme ini lebih memudahkan dan menjaga agar bisnis tetap bergulir, meski di tengah situasi pandemi sekalipun.

Presiden Direktur Misumi Indonesia Koji Yamada mengatakan VONA merupakan cara untuk menjangkau lebih banyak konsumen di Tanah Air. Dia menjamin Layanan MISUMI menawarkan keuntungan kompetitif yaitu pengiriman yang cepat dan andal untuk menjamin waktu pengiriman tepat waktu ketika pelanggan melakukan pemesanan melalui MISUMI, dan juga menghilangkan inefisiensi di sisi pelanggan dalam proses pengadaan material produksi.

“VONA platform menawarkan lebih dari 1.700 merek berkualitas . Kami berharap dengan variasi dan jumlah produk yang lengkap memberikan konsumen akses lebih banyak untuk meningkatkan pengadaan barang mereka," ujarnya.

Koji Yamada lebih lanjut menuturkan pasar Indonesia sangat potensial karena terdapat banyak industri manufaktur serta pertumbuhan belanja online yang sangat cepat. Produk MISUMI, katanya, telah banyak dikenal terutama di industri otomotif dan elektronik.

Melalui VONA, MISUMI akan terus meningkatkan jumlah pelanggan dari seluruh sektor manufaktur dan segmen pelanggan B2B secara luas. Konsumen dapat menemukan dengan mudah produk komponen yang dibutuhkan melalui platform VONA.

"Produk yang beraneka ragam dan digabungkan dengan WOS [Web Ordering System] di mana pelanggan dapat memesan secara online kapan saja dan di mana saja, akan memberikan transparansi dalam pengadaan produk" paparnya.

Sejauh ini, MISUMI menyediakan 42.000 item dari 1.700 merek dan menargetkan sebanyak 100.000 jenis stok pada akhir 2020. Misumi juga menawarkan pengiriman komponen secara gratis tanpa minimum pembelian dan dapat dilakukan pada hari yang sama sehingga mengurangi biaya, serta jaminan ketepatan waktu.

