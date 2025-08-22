Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Humpuss (HUMI) Agresif Bangun Kapal Modern, Fokus Efisiensi Layanan

Anak usaha HUMI, PT Humpuss Transportasi Curah (HTC) membangun 2 kapal modern untuk meningkatkan efisiensi layanan maritim.
Rio Sandy Pradana
Rio Sandy Pradana - Bisnis.com
Jumat, 22 Agustus 2025 | 18:58
Share
Direktur PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. (HUMI) Dedi Hudayana melakukan peletakan lunas (keel laying) untuk 2 unit kapal Self Propelled Hopper Barge (SPHB) di Galangan PT Cipta Bahari Shipyard, Tegal./ Dok. HUMI
Direktur PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. (HUMI) Dedi Hudayana melakukan peletakan lunas (keel laying) untuk 2 unit kapal Self Propelled Hopper Barge (SPHB) di Galangan PT Cipta Bahari Shipyard, Tegal./ Dok. HUMI
Ringkasan Berita
  • PT Humpuss Transportasi Curah (HTC) membangun dua kapal Self Propelled Hopper Barge (SPHB) untuk meningkatkan efisiensi layanan maritim.
  • Kapal baru ini dirancang dengan desain inovatif yang menghemat bahan bakar dan memiliki kapasitas angkut hingga 700 m³ dengan kecepatan 5-6 knot.
  • Pembangunan kapal ini merupakan strategi HUMI untuk memperkuat kinerja operasional dan mendukung pertumbuhan bisnis di sektor transportasi laut nasional.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — PT Humpuss Transportasi Curah (HTC), anak usaha PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. (HUMI), fokus melakukan efisiensi layanan maritim dengan pembangunan dua kapal modern.

Direktur HTC yang juga menjabat sebagai Direktur HUMI Dedi Hudayana telah melakukan peletakan lunas (keel laying) untuk dua unit kapal Self Propelled Hopper Barge (SPHB) di Galangan PT Cipta Bahari Shipyard, Tegal.

“Dengan desain yang inovatif, kapal tersebut dirancang untuk mempercepat proses pekerjaan dan menghemat bahan bakar, menunjukkan komitmen kami terhadap efisiensi,” katanya dalam siaran pers, Jumat (22/8/2025).

Dia menambahkan pembangunan kapal tersebut menjadi salah satu upaya perusahaan untuk mengembangkan bisnis. Adapun, proses penyelesaian proyek membutuhkan waktu hingga 8 bulan.

Dedi menjelaskan spesifikasi kapal baru tersebut, yakni memiliki draft dangkal 2,3 m yang memungkinkannya mengangkut hingga 700 m³ muatan serta dilengkapi dengan mesin 2x450 HP yang efisien.

Selain itu, lanjutnya, sistem kapal juga dilengkapi dengan pendorong mandiri (self propeller) yang memungkinkan kecepatan hingga 5-6 knot saat muatan penuh, jauh lebih cepat dibandingkan kapal hopper barge yang ditarik.

Baca Juga

Menurutnya, kapal SPHB merupakan jenis armada dengan kemampuan mengangkut material dalam jumlah besar, yang akan memberikan nilai tambah bagi mitra bisnis.

Direktur Utama HUMI, Tirta Hidayat mengatakan langkah tersebut merupakan strategi perusahaan dalam memperkuat kinerja operasional sekaligus mendukung pertumbuhan bisnis di sektor jasa transportasi laut nasional. Pembangunan dua kapal SPHB dapat memperluas kapasitas bisnis.

“Setiap rencana pengembangan usaha yang kami lakukan selalu berangkat dari visi jangka panjang,” ujarnya.

Dia meyakini pertumbuhan bisnis tidak hanya ditentukan oleh strategi, tetapi juga kesiapan infrastruktur. Armada yang kuat, modern, dan sesuai kebutuhan pasar akan memperkuat daya saing HUMI di tengah dinamika industri pelayaran

Pembangunan dua unit kapal SPHB ini, lanjutnya, juga sejalan dengan komitmen perseroan untuk terus berkontribusi pada kemajuan industri maritim nasional.

Dengan langkah tersebut, perusahaan berharap dapat mendukung agenda Pemerintah dalam memperkuat infrastruktur untuk konektivitas di sektor pelayaran domestik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rio Sandy Pradana
Editor : Rio Sandy Pradana

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Analysts Project Double-Digit Earnings Growth for Nickel Miners by 2026
Premium
2 jam yang lalu

Analysts Project Double-Digit Earnings Growth for Nickel Miners by 2026

Bank Mandiri’s New Leadership Pledges Growth and Acceleration
Premium
5 jam yang lalu

Bank Mandiri’s New Leadership Pledges Growth and Acceleration

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

GTSI Perkuat Bisnis Terintegrasi untuk Ketahanan Energi Nasional

GTSI Perkuat Bisnis Terintegrasi untuk Ketahanan Energi Nasional

HUMI Ambil Komando Usaha Grup Humpuss, Saham Bisa Mengembang?

HUMI Ambil Komando Usaha Grup Humpuss, Saham Bisa Mengembang?

Arah Bisnis Humpuss Maritim (HUMI) usai Emiten Tommy Soeharto (HITS) Bersiap Go Private

Arah Bisnis Humpuss Maritim (HUMI) usai Emiten Tommy Soeharto (HITS) Bersiap Go Private

HUMI Milik Tommy Soeharto Tambah Armada, Bangun Dua Kapal SPHB

HUMI Milik Tommy Soeharto Tambah Armada, Bangun Dua Kapal SPHB

Indonesian Shipping Firms Ramp Up on Expansion

Indonesian Shipping Firms Ramp Up on Expansion

Indonesian Shipping Firms Ramp Up on Expansion

Indonesian Shipping Firms Ramp Up on Expansion

Pembatasan Bagasi Pesawat Jadi Pemicu Peningkatan Pengguna Kapal di Indonesia Timur

Pembatasan Bagasi Pesawat Jadi Pemicu Peningkatan Pengguna Kapal di Indonesia Timur

Menjaga Momentum Kebangkitan Industri Maritim RI

Menjaga Momentum Kebangkitan Industri Maritim RI

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Siap-siap, Garuda Indonesia (GIAA) Tawarkan Tiket Murah untuk Umrah Akhir Tahun
Transportasi & Logistik
1 jam yang lalu

Siap-siap, Garuda Indonesia (GIAA) Tawarkan Tiket Murah untuk Umrah Akhir Tahun

Cukai Minuman Manis Masuk RAPBN 2026, Begini Kata Ketua Komisi XI DPR
Ekonomi
2 jam yang lalu

Cukai Minuman Manis Masuk RAPBN 2026, Begini Kata Ketua Komisi XI DPR

Profil Rachmat Hidajat, Direktur Utama Pertamina EP Pengganti Wisnu Hindadari
Energi & Tambang
3 jam yang lalu

Profil Rachmat Hidajat, Direktur Utama Pertamina EP Pengganti Wisnu Hindadari

Jawaban Dirjen Bea Cukai soal Rencana Pengenaan Cukai MBDK Tahun Depan
Pajak
3 jam yang lalu

Jawaban Dirjen Bea Cukai soal Rencana Pengenaan Cukai MBDK Tahun Depan

PGN Salurkan Tambahan Gas 27 BBtud dari Natuna ke Industri Batam-Jawa Barat
Energi & Tambang
3 jam yang lalu

PGN Salurkan Tambahan Gas 27 BBtud dari Natuna ke Industri Batam-Jawa Barat

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Kado HUT RI, PLN Pasang Listrik Gratis untuk 2.821 Keluarga Prasejahtera

2

Anomali Beras Medium-Premium: Harga Mahal Meski Gabah Turun

3

Aroma Resentralisasi Fiskal di Balik Ingar-bingar Efisiensi Anggaran

4

DPR Lempar Bola Panas Tunjangan Perumahan Rp50 Juta ke Kemenkeu

5

Tok! Komisi XI dan Pemerintah Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2026, Pertumbuhan Ekonomi 5,4%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Pentas Kolosal Pagelaran Sabang Merauke Hadirkan Tema Hikayat Nusantara
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Kado HUT RI, PLN Pasang Listrik Gratis untuk 2.821 Keluarga Prasejahtera

2

Anomali Beras Medium-Premium: Harga Mahal Meski Gabah Turun

3

Aroma Resentralisasi Fiskal di Balik Ingar-bingar Efisiensi Anggaran

4

DPR Lempar Bola Panas Tunjangan Perumahan Rp50 Juta ke Kemenkeu

5

Tok! Komisi XI dan Pemerintah Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2026, Pertumbuhan Ekonomi 5,4%