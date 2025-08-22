Humpuss (HUMI) Agresif Bangun Kapal Modern, Fokus Efisiensi Layanan

Anak usaha HUMI, PT Humpuss Transportasi Curah (HTC) membangun 2 kapal modern untuk meningkatkan efisiensi layanan maritim.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Humpuss Transportasi Curah (HTC), anak usaha PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. (HUMI), fokus melakukan efisiensi layanan maritim dengan pembangunan dua kapal modern.

Direktur HTC yang juga menjabat sebagai Direktur HUMI Dedi Hudayana telah melakukan peletakan lunas (keel laying) untuk dua unit kapal Self Propelled Hopper Barge (SPHB) di Galangan PT Cipta Bahari Shipyard, Tegal.

“Dengan desain yang inovatif, kapal tersebut dirancang untuk mempercepat proses pekerjaan dan menghemat bahan bakar, menunjukkan komitmen kami terhadap efisiensi,” katanya dalam siaran pers, Jumat (22/8/2025).

Dia menambahkan pembangunan kapal tersebut menjadi salah satu upaya perusahaan untuk mengembangkan bisnis. Adapun, proses penyelesaian proyek membutuhkan waktu hingga 8 bulan.

Dedi menjelaskan spesifikasi kapal baru tersebut, yakni memiliki draft dangkal 2,3 m yang memungkinkannya mengangkut hingga 700 m³ muatan serta dilengkapi dengan mesin 2x450 HP yang efisien.

Selain itu, lanjutnya, sistem kapal juga dilengkapi dengan pendorong mandiri (self propeller) yang memungkinkan kecepatan hingga 5-6 knot saat muatan penuh, jauh lebih cepat dibandingkan kapal hopper barge yang ditarik.

Menurutnya, kapal SPHB merupakan jenis armada dengan kemampuan mengangkut material dalam jumlah besar, yang akan memberikan nilai tambah bagi mitra bisnis.

Direktur Utama HUMI, Tirta Hidayat mengatakan langkah tersebut merupakan strategi perusahaan dalam memperkuat kinerja operasional sekaligus mendukung pertumbuhan bisnis di sektor jasa transportasi laut nasional. Pembangunan dua kapal SPHB dapat memperluas kapasitas bisnis.

“Setiap rencana pengembangan usaha yang kami lakukan selalu berangkat dari visi jangka panjang,” ujarnya.

Dia meyakini pertumbuhan bisnis tidak hanya ditentukan oleh strategi, tetapi juga kesiapan infrastruktur. Armada yang kuat, modern, dan sesuai kebutuhan pasar akan memperkuat daya saing HUMI di tengah dinamika industri pelayaran

Pembangunan dua unit kapal SPHB ini, lanjutnya, juga sejalan dengan komitmen perseroan untuk terus berkontribusi pada kemajuan industri maritim nasional.

Dengan langkah tersebut, perusahaan berharap dapat mendukung agenda Pemerintah dalam memperkuat infrastruktur untuk konektivitas di sektor pelayaran domestik.