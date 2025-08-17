Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pasokan Gas ke Industri Keramik Terganggu, PHK Massal Menghantui

Gangguan pasokan gas mengancam industri keramik Indonesia berpotensi menyebabkan PHK massal dan menghambat ekspansi. Asaki mendesak pemerintah segera mencari solusi.
Aziz Rahardyan,Afiffah Rahmah Nurdifa
Aziz Rahardyan & Afiffah Rahmah Nurdifa - Bisnis.com
Minggu, 17 Agustus 2025 | 08:42
Share
Karyawan mengawasi mesin proses pembuat keramik di pabrik milik PT Arwana Citramulia Tbk di Pasar Kemis, Tanggerang. Bisnis/Nurul Hidayat
Karyawan mengawasi mesin proses pembuat keramik di pabrik milik PT Arwana Citramulia Tbk di Pasar Kemis, Tanggerang. Bisnis/Nurul Hidayat
Ringkasan Berita
  • Gangguan pasokan gas menyebabkan pembatasan kuota dan kenaikan surcharge harga gas, memaksa industri keramik merumahkan karyawan dan mengancam ekspansi pabrik.
  • Asaki mendesak pemerintah untuk segera mencari solusi guna menghindari PHK massal dan menjaga iklim investasi yang baik bagi industri keramik.
  • PGN mengakui perlunya tambahan alokasi gas dari volume ekspor untuk memenuhi permintaan domestik, termasuk dari Blok Natuna.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) menyayangkan kondisi gangguan pasokan gas yang berlarut-larut, menyebabkan pembatasan kuota pemanfaatan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dan mahalnya surcharge harga gas regasifikasi LNG tanpa solusi yang jelas.

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengatakan krisis pasokan gas yang dipicu oleh informasi terbaru dari PGN untuk industri keramik di Jawa Barat yang berlaku mulai 13—31 Agustus 2025, telah mengakibatkan dua industri tableware di Tangerang terpaksa merumahkan sekitar 700 karyawannya.

Dalam informasi itu, penggunaan gas harian dibatasi hanya 48% dari volume HGBT, sementara sisanya dikenakan surcharge 120% dari harga $14,8 USD/MMBTU, setara dengan $17,8 USD/MMBTU, dengan alasan force majeure.

Edy Suyanto menjelaskan bahwa gangguan pasokan gas ke industri telah mendistorsi rangkaian katalis positif yang sebelumnya memberikan optimisme bagi industri keramik nasional.

Beberapa katalis itu di antaranya kebijakan pro-industri seperti Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD), Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), dan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib untuk keramik kini menjadi kontraproduktif akibat krisis suplai gas.

Akibatnya, tahapan ekspansi pabrik keramik yang direncanakan selesai pada awal 2027 senilai Rp8 triliun untuk tambahan produksi 90 juta m² dengan penambahan sekitar 6.000 karyawan terancam batal.

Baca Juga

“Asaki mengharapkan kehadiran Pemerintah untuk mencarikan solusi secepat mungkin, berkaitan dengan gangguan suplai gas supaya tidak semakin banyak industri yang merumahkan karyawan dengan potensi PHK,” ujar Edy, Minggu (17/8/2025).

Oleh karena itu, Asaki mendesak pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga iklim berinvestasi yang baik di Indonesia, khususnya bagi industri keramik yang sedang melakukan ekspansi kapasitas.

Sebagai catatan, pasca-kebijakan HGBT, terdapat multiplier effect yang sangat positif dari industri keramik. Total investasi kapasitas baru mencapai Rp28 triliun dari 2022 hingga 2027, dengan total kapasitas produksi baru keramik sebesar 160 juta m² dan penyerapan karyawan baru sekitar 16.000 orang.

Kontribusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) juga bertumbuh 50% dari Rp1,7 triliun menjadi Rp2,65 triliun pada periode 2020—2024. Saat ini, industri keramik Indonesia menempati posisi keempat terbesar di dunia, di bawah China, India, dan Brasil. Indonesia sedikit di atas Vietnam yang kini berada di posisi kelima dalam pasar keramik global.

Sementara itu, menanggapi krisis pasokan gas ke industri saat ini, Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman mengaku bahwa pihaknya membutuhkan tambahan alokasi pasokan dari volume gas ekspor untuk memenuhi permintaan gas domestik.

“Salah satunya dari alokasi Blok Natuna, di mana terdapat peluang monetisasi yang optimal di dalam negeri,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Aziz Rahardyan & Afiffah Rahmah Nurdifa
Editor : Surya Mahendra Saputra

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Merambah Megah Citatah
Premium
53 menit yang lalu

Merambah Megah Citatah

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun
Premium
21 jam yang lalu

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

ESDM Irit Bicara soal Isu Keterbatasan Pasokan Gas Industri

ESDM Irit Bicara soal Isu Keterbatasan Pasokan Gas Industri

PGN Alami Gangguan Pasokan Gas, Alternatif Suplai Tengah Dikebut

PGN Alami Gangguan Pasokan Gas, Alternatif Suplai Tengah Dikebut

PLTG di Cikarang Hadapi Gangguan Pasokan Gas, Operasional Tetap Jalan

PLTG di Cikarang Hadapi Gangguan Pasokan Gas, Operasional Tetap Jalan

Pengusaha Mengeluh RI Dibanjiri Keramik India, Impor Melesat Gila-gilaan

Pengusaha Mengeluh RI Dibanjiri Keramik India, Impor Melesat Gila-gilaan

Kuota Gas Murah (HGBT) Terbatas, Utilitas Produksi Keramik Terancam Susut

Kuota Gas Murah (HGBT) Terbatas, Utilitas Produksi Keramik Terancam Susut

Produsen Keramik Arwana (ARNA) Realisasikan Buyback Rp10,87 Miliar

Produsen Keramik Arwana (ARNA) Realisasikan Buyback Rp10,87 Miliar

Berita Lainnya

Berita Terbaru

HUT ke-80 RI, Zulhas Bicara soal Merdeka dari Kelaparan & Kemiskinan
Jasa & Niaga
45 menit yang lalu

HUT ke-80 RI, Zulhas Bicara soal Merdeka dari Kelaparan & Kemiskinan

Adu Canggih Pesawat Kepresidenan Rusia Vs AS, Punya Kremlin Bisa Arahkan Perang Nuklir dari Angkasa
Transportasi & Logistik
1 jam yang lalu

Adu Canggih Pesawat Kepresidenan Rusia Vs AS, Punya Kremlin Bisa Arahkan Perang Nuklir dari Angkasa

Bertepatan dengan HUT ke-80 RI, QRIS Resmi dapat Digunakan di Jepang
Ekonomi
2 jam yang lalu

Bertepatan dengan HUT ke-80 RI, QRIS Resmi dapat Digunakan di Jepang

Detak Asta Cita dan Ketahanan Energi dari Jantung Sulawesi
Energi & Tambang
4 jam yang lalu

Detak Asta Cita dan Ketahanan Energi dari Jantung Sulawesi

Pesan Bahlil di HUT ke-80 RI: Sumber Daya Alam Jangan Hanya untuk Pengusaha Besar
Energi & Tambang
3 jam yang lalu

Pesan Bahlil di HUT ke-80 RI: Sumber Daya Alam Jangan Hanya untuk Pengusaha Besar

HUT ke-80 RI, Luhut Komitmen Kerja Keras Wujudkan Target Prabowo Defisit APBN 0%
Ekonomi
3 jam yang lalu

HUT ke-80 RI, Luhut Komitmen Kerja Keras Wujudkan Target Prabowo Defisit APBN 0%

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

15 Kementerian/Lembaga dengan Anggaran Terbesar pada 2026

2

PGN Alami Gangguan Pasokan Gas, Alternatif Suplai Tengah Dikebut

3

Efisiensi Anggaran Lanjut, Celios Prediksi Lonjakan Pajak Daerah Merebak pada 2026

4

Program MBG Prabowo Sedot Separuh Anggaran Pendidikan Rp758 Triliun

5

Ketua Fraksi Gerindra DPR Klaim RAPBN 2026 Ekspansif dan Realistis

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Minta LPDP Sediakan Beasiswa Lebih Masif, Buka 4.000 Kuota Tahun Depan

Prabowo Minta LPDP Sediakan Beasiswa Lebih Masif, Buka 4.000 Kuota Tahun Depan

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Potret Upacara Bendera Memperingati HUT ke-80 RI di Seluruh Penjuru Negeri
5+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

15 Kementerian/Lembaga dengan Anggaran Terbesar pada 2026

2

PGN Alami Gangguan Pasokan Gas, Alternatif Suplai Tengah Dikebut

3

Efisiensi Anggaran Lanjut, Celios Prediksi Lonjakan Pajak Daerah Merebak pada 2026

4

Program MBG Prabowo Sedot Separuh Anggaran Pendidikan Rp758 Triliun

5

Ketua Fraksi Gerindra DPR Klaim RAPBN 2026 Ekspansif dan Realistis