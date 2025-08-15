Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Target Penerimaan Pajak Naik 13,5%, Tembus 2026 Rp2.357,7 Triliun di RAPBN 2026

Pemerintah targetkan penerimaan pajak Rp2.357,7 triliun di RAPBN 2026, naik 13,5% dari 2025, untuk dukung program strategis dan capai defisit 2,48% PDB.
Surya Dua Artha Simanjuntak
Surya Dua Artha Simanjuntak - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 16:01
Share
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARAFOTO/Dhemas Reviyanto
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARAFOTO/Dhemas Reviyanto

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menetapkan target penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Target itu naik 13,5% dari outlook penerimaan pajak 2025 sebesar Rp2.076,9 triliun.

Target tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ketika menyampaikan RAPBN 2026 dan Nota Keuangan di rapat paripurna DPR pada Jumat (25/8/2025).

Dalam postur RAPBN 2026, penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun akan menjadi sumber utama pendapatan negara. Secara keseluruhan, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp3.147,7 triliun. Artinya, 74,92% atau 3/4 pendapatan negara akan berasal dari penerimaan pajak.

Sementara itu, sumber pendapatan lain yaitu penerimaan dari kepabeanan dan cukai yang ditargetkan sebesar Rp334,3 triliun. Target itu naik 7,7% dari outlook penerimaan kepabeanan dan cukai pada 2025 sebesar Rp310,4 triliun.

Kemudian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang ditargetkan sebesar Rp455 triliun. Angka itu turun 4,7% dari outlook PNBP pada 2025 sebesar Rp477,2 triliun.

Pada kesempatan yang sama, Prabowo menjelaskan penerimaan pajak tahun depan akan diarahkan untuk menopang program-program strategis, mulai dari ketahanan pangan (Rp164,4 triliun), ketahanan energi (Rp402,4 triliun), hingga program Makan Bergizi Gratis (Rp335 triliun) yang ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima.

Baca Juga

Selain itu, alokasi besar juga disiapkan untuk pendidikan (Rp757,8 triliun) dan kesehatan (Rp244 triliun). Total, belanja negara ditargetkan mencapai Rp3.786,5 triliun dalam RAPBN 2026.

Dengan demikian, defisit RAPBN 2026 mencapai Rp638,8 triliun atau berada di level 2,48% dari produk domestik bruto (PDB).

Sementara itu, asumsi pertumbuhan ekonomi 5,4% dan inflasi 2,5% pada 2026. Pemerintah juga menargetkan tingkat pengangguran turun ke kisaran 4,44–4,96% dan kemiskinan ekstrem berada di level 0–0,5%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Surya Dua Artha Simanjuntak
Editor : Edi Suwiknyo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

BCA Leads Djarum Group Companies in Profitability
Premium
1 jam yang lalu

BCA Leads Djarum Group Companies in Profitability

Manuver Konglomerat Pendiri VinFast Bidik Pasar EV Indonesia dan Negara Tetangga
Premium
2 jam yang lalu

Manuver Konglomerat Pendiri VinFast Bidik Pasar EV Indonesia dan Negara Tetangga

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Prabowo: Pemerintah Alokasikan Anggaran Kesehatan Rp244 Triliun Tahun Depan

Prabowo: Pemerintah Alokasikan Anggaran Kesehatan Rp244 Triliun Tahun Depan

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Prabowo Mengaku Tak Tahu Arti Tantiem, Itu Akal-akalan Saja!

Prabowo Mengaku Tak Tahu Arti Tantiem, Itu Akal-akalan Saja!

Prabowo Alokasikan Anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp335 Triliun di RAPBN 2026

Prabowo Alokasikan Anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp335 Triliun di RAPBN 2026

Deretan Klaim Prabowo Soal MBG: Tingkatkan Prestasi hingga Angka Kehadiran Anak di Sekolah

Deretan Klaim Prabowo Soal MBG: Tingkatkan Prestasi hingga Angka Kehadiran Anak di Sekolah

Prabowo Bangga Pengangguran di RI Terendah Sejak Krisis 1998

Prabowo Bangga Pengangguran di RI Terendah Sejak Krisis 1998

Postur RAPBN 2026 Lengkap yang Ditetapkan Prabowo

Postur RAPBN 2026 Lengkap yang Ditetapkan Prabowo

Momen Pidato Nota Keuangan Terhenti karena Batuk, Prabowo: Tadi Pagi Terlalu Semangat

Momen Pidato Nota Keuangan Terhenti karena Batuk, Prabowo: Tadi Pagi Terlalu Semangat

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Prabowo: Pemerintah Alokasikan Anggaran Kesehatan Rp244 Triliun Tahun Depan
Ekonomi
3 menit yang lalu

Prabowo: Pemerintah Alokasikan Anggaran Kesehatan Rp244 Triliun Tahun Depan

Prabowo Pamer IEU—CEPA Selesai Usai Nego Selama 10 Tahun
Jasa & Niaga
5 menit yang lalu

Prabowo Pamer IEU—CEPA Selesai Usai Nego Selama 10 Tahun

Postur RAPBN 2026 Lengkap yang Ditetapkan Prabowo
APBN
7 menit yang lalu

Postur RAPBN 2026 Lengkap yang Ditetapkan Prabowo

Prabowo Alokasikan Rp402,4 Triliun untuk Ketahanan Energi dalam RAPBN 2026
Energi & Tambang
8 menit yang lalu

Prabowo Alokasikan Rp402,4 Triliun untuk Ketahanan Energi dalam RAPBN 2026

Prabowo Alokasikan Anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp335 Triliun di RAPBN 2026
Ekonomi
11 menit yang lalu

Prabowo Alokasikan Anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp335 Triliun di RAPBN 2026

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Jelang Nota Keuangan, Ini Tren Defisit dan Penerimaan Pajak 5 Tahun Terakhir

2

Ekspor Batu Bara RI ke China Bangkit, Tapi B40 Buat Pengusaha Menjerit

3

Konstruksi Bendungan Bulango Ulu Hampir Rampung, Begini Progresnya

4

Nota Keuangan 2026: Ini Bocoran Kisaran Target Pajak, Belanja dan Defisit APBN

5

Stok Beras Sempat Kosong di Ritel, Pengusaha Akui Dapat Tekanan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Rasio Pajak Semester I/2025 Turun, Target 11% Sulit Tercapai

Rasio Pajak Semester I/2025 Turun, Target 11% Sulit Tercapai

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

Menerka Anggaran Swasembada Pangan Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Menerka Anggaran Swasembada Pangan Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Pawai Sambut HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Kota Bogor
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Jelang Nota Keuangan, Ini Tren Defisit dan Penerimaan Pajak 5 Tahun Terakhir

2

Ekspor Batu Bara RI ke China Bangkit, Tapi B40 Buat Pengusaha Menjerit

3

Konstruksi Bendungan Bulango Ulu Hampir Rampung, Begini Progresnya

4

Nota Keuangan 2026: Ini Bocoran Kisaran Target Pajak, Belanja dan Defisit APBN

5

Stok Beras Sempat Kosong di Ritel, Pengusaha Akui Dapat Tekanan