Puan Ungkap Ada 'Cinta Segitiga' di Efisiensi Anggaran Prabowo

Puan Maharani ungkap dilema kementerian hadapi efisiensi anggaran Presiden Prabowo.
Surya Dua Artha Simanjuntak
Surya Dua Artha Simanjuntak - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 15:28
Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARAFOTO/Rivan Awal Lingga
Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARAFOTO/Rivan Awal Lingga
Ringkasan Berita
  • Puan Maharani menyatakan kementerian/lembaga menghadapi dilema "cinta segitiga" antara menjalankan program prioritas, mengajukan tambahan anggaran, dan memenuhi kebijakan efisiensi yang diinstruksikan Presiden Prabowo.
  • Kebijakan efisiensi anggaran merupakan amanat Undang-Undang Keuangan Negara yang menuntut pengelolaan APBN secara efektif dan efisien, dengan prioritas belanja yang memberikan manfaat luas bagi rakyat.
  • DPR berkomitmen mengawal pelaksanaan efisiensi anggaran melalui fungsi pengawasan dan memastikan penambahan anggaran didukung indikator kinerja yang terukur, dengan fokus pada keadilan dan keberpihakan.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan bahwa kementerian/lembaga kerap menyampaikan keluh kesah kepada DPR terkait kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto.

Puan menyebut keluhan itu muncul karena kementerian/lembaga (K/L) dihadapkan pada “cinta segitiga” antara menjalankan program prioritas, mengajukan tambahan anggaran, dan memenuhi kebijakan efisiensi.

“Namun, 'cinta segitiga' itu tidak harus berakhir dengan patah hati, karena semua pihak dapat saling memahami kepentingannya dan menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya,” ujar Puan dalam pidato rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu mengakui bahwa kebijakan efisiensi merupakan amanat Undang-Undang Keuangan Negara yang mengharuskan APBN dikelola secara efektif, efisien, tertib, transparan, adil, dan patut. Dalam keterbatasan ruang fiskal, sambungnya, pemerintah wajib menetapkan prioritas belanja yang benar-benar memberikan manfaat luas bagi rakyat.

Dia mengklaim DPR akan mengawal pelaksanaan efisiensi ini melalui fungsi pengawasan dan memastikan setiap penambahan anggaran didukung indikator kinerja yang terukur. “Penyusunan dan pembahasan APBN bukan urusan teknis belaka, tetapi soal keadilan dan keberpihakan,” tegasnya.

Puan juga mengingatkan bahwa di balik setiap pos anggaran terdapat harapan jutaan rakyat, mulai dari keberlanjutan pendidikan anak, akses berobat, hingga peluang kerja bagi petani, nelayan, dan buruh. Oleh sebab itu, dia mendorong sinergi DPR dan pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal tanpa mengorbankan kepentingan publik.

Lebih lanjut, dia menjelaskan Masa Persidangan I DPR 2025–2026 akan berlangsung hingga 2 Oktober 2025. Menurutnya, periode ini akan menjadi momentum pembahasan intensif RAPBN 2026, yang diharapkan dapat memberi arah jelas bagi pembangunan nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Penulis : Surya Dua Artha Simanjuntak
Editor : Annisa Sulistyo Rini

APBN Pertama Prabowo: Pertumbuhan Ekonomi 5,4%, Realistis atau Ambisius?
Ekonomi
52 detik yang lalu

APBN Pertama Prabowo: Pertumbuhan Ekonomi 5,4%, Realistis atau Ambisius?

Target Penerimaan Pajak Naik 13,5%, Tembus 2026 Rp2.357,7 Triliun di RAPBN 2026
Ekonomi
2 menit yang lalu

Target Penerimaan Pajak Naik 13,5%, Tembus 2026 Rp2.357,7 Triliun di RAPBN 2026

Prabowo Janji Perluas Hilirisasi di Dalam Negeri
Energi & Tambang
5 menit yang lalu

Prabowo Janji Perluas Hilirisasi di Dalam Negeri

Prabowo: Kepercayaan Investor ke RI Tetap Tinggi walau Dunia Gonjang-ganjing
Ekonomi
15 menit yang lalu

Prabowo: Kepercayaan Investor ke RI Tetap Tinggi walau Dunia Gonjang-ganjing

Wajib Pajak Cirebon Protes Tagihan PBB Meroket dari Rp93,9 Juta ke Rp369 Juta
Pajak
24 menit yang lalu

Wajib Pajak Cirebon Protes Tagihan PBB Meroket dari Rp93,9 Juta ke Rp369 Juta

