Harga Pangan Hari Ini Rabu (11/6): Beras & Minyakita Masih Lampau HET

Bisnis.com, JAKARTA — Harga rata-rata aneka beras, seperti beras premium dan beras medium secara nasional masih merangkak naik pada Rabu (11/6/2025). Kondisi serupa juga terjadi pada Minyakita yang harga rata-ratanya masih melampaui harga eceran tertinggi (HET) Rp15.700 per liter.

Menukil data yang tersaji pada Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) pukul 08.27 WIB, harga rata-rata beras medium di tingkat konsumen dibanderol Rp13.853 per kilogram. Harganya melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang semestinya berada di level Rp12.500 per kilogram.

Kondisi serupa juga terjadi pada beras premium yang harga rata-ratanya adalah Rp15.751 per kilogram di tingkat konsumen. Untuk diketahui, HET nasional beras premium adalah Rp14.900 per kilogram.

Sementara itu, harga rata-rata beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog turun tipis menjadi Rp12.445 per kilogram di tingkat konsumen. Adapun, HET nasional beras SPHP adalah Rp12.500 per kilogram.

Kenaikan harga juga terjadi pada harga rata-rata Minyakita yang masih melampaui HET Rp15.700 per liter. Panel Harga Bapanas menunjukkan harga Minyakita di tingkat konsumen dibanderol Rp17.327 per liter secara nasional.

Di sisi lain, harga rata-rata minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah masing-masing adalah Rp20.543 per liter dan Rp17.395 per liter secara nasional.

Untuk aneka cabai, harga rata-rata cabai rawit merah di tingkat konsumen turun menjadi Rp52.636 per kilogram. Harga cabai rawit merah berada di dalam rentang harga acuan penjualan (HAP) nasional di level Rp40.000–Rp57.000 per kilogram.

Kemudian, harga rata-rata cabai merah keriting berada di level Rp44.911 per kilogram atau di rentang HAP nasional Rp37.000–Rp55.000 per kilogram, sedangkan harga rata-rata cabai merah besar adalah Rp46.478 per kilogram di tingkat konsumen.

Berikutnya, bawang merah dibanderol dengan harga rata-rata Rp39.149 per kilogram di tingkat konsumen. Harganya masih berada di rentang HAP Rp36.500–Rp41.500 per kilogram. Sementara itu, harga rata-rata bawang putih bonggol dibanderol Rp39.117 per kilogram secara nasional atau berada di rentang HAP nasional Rp38.000–Rp40.000 per kilogram.

Selain itu, Panel Harga Bapanas juga menunjukkan pangan yang bersumber protein hewani, seperti ikan kembung, ikan tongkol, dan ikan bandeng yang masing-masing harganya dibanderol Rp40.705 per kilogram, Rp34.283 per kilogram, dan Rp33.574 per kilogram secara rata-rata nasional.

Masih mengacu di tingkat konsumen, harga rata-rata telur ayam ras adalah Rp29.080 per kilogram atau berada HAP nasional di level Rp30.000 per kilogram. Lalu, harga rata-rata daging ayam ras adalah Rp35.125 per kilogram, harganya berada di bawah HAP nasional Rp40.000 per kilogram.

Kemudian, harga rata-rata daging sapi murni mencapai Rp134.598 per kilogram, atau berada di bawah HAP nasional Rp140.000 per kilogram. Untuk daging kerbau segar lokal dan daging kerbau beku impor masing-masing adalah Rp135.667 per kilogram dan Rp100.048 per kilogram di tingkat konsumen.

Komoditas pangan lainnya, seperti harga rata-rata tepung terigu kemasan dan tepung terigu curah masing-masing adalah Rp12.687 per kilogram dan Rp9.561 per kilogram. Untuk harga rata-rata gula konsumsi adalah Rp18.483 per kilogram dan harga rata-rata garam konsumsi dibanderol Rp11.334 per kilogram di tingkat konsumen.

Adapun, harga rata-rata jagung pakan tingkat peternak dibanderol Rp5.884 per kilogram, sedangkan harga rata-rata kedelai biji kering impor dipatok di level Rp10.653 per kilogram.