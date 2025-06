Harga Pangan 5 Juni: Beras dan Cabai Rawit Merah Naik Jelang Iduladha

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) melaporkan mayoritas harga komoditas pangan di tingkat konsumen mengalami peningkatan secara rata-rata nasional. Komoditas itu diantaranya beras, cabai rawit merah, daging ayam ras, dan minyak goreng kemasan.

Menyitir laman Panel Harga Bapanas, Kamis (5/6/2025), pukul 07.04 WIB, harga beras premium di tingkat konsumen tercatat mencapai Rp16.075 per kilogram (kg) atau naik 2,49% dibanding hari sebelumnya.

Peningkatan harga juga terjadi pada jenis beras lainnya. Bapanas merekam, harga beras medium naik 2,32% pagi ini menjadi Rp14.224 per kg. Harga beras SPHP naik tipis 0,03% menjadi Rp12.600 per kg di tingkat konsumen.

Lebih lanjut, harga jagung di tingkat peternak mencapai Rp6.244 per kg atau naik 1,23% dibanding hari sebelumnya sebesar Rp6.168 per kg.

Harga cabai rawit merah di tingkat konsumen naik signifikan 16,62%, menjadi Rp58.735 per kg pagi ini. Harga daging ayam ras naik 3,23% menjadi Rp36.486 per kg dan telur ayam ras naik 2,65% menjadi Rp30.028 per kg.

Sejumlah komoditas pangan turut mengalami peningkatan harga. Di tingkat konsumen, harga gula konsumsi pagi ini dibanderol sebesar Rp18.641 per kg atau naik 0,87% dibanding hari sebelumnya.

Harga minyak goreng kemasan naik 0,16% menjadi Rp20.871 per liter, tepung terigu curah naik signifikan 7,81% menjadi Rp10.579 per kg, dan tepung terigu kemasan terkerek 2,11% menjadi Rp13.232 per kg.

Kemudian, berbagai jenis ikan seperti ikan tongkol dan ikan bandeng juga tercatat naik. Bapanas merekam, harga ikan tongkol naik 5,33% menjadi Rp35.563 per kg dan ikan bandeng naik signifikan 13,83% menjadi Rp39.053 per kg.

Sementara itu, berbagai komoditas pangan menunjukkan penurunan. Pagi ini, harga garam konsumsi tercatat turun 1,41% menjadi Rp11.450 per kg dan ikan kembung turun signifikan 3,85% menjadi Rp39.214 per kg.

Selanjutnya, harga minyakita mencapai Rp17.040 per liter atau turun 3,15% dibanding hari sebelumnya dan harga minyak goreng curah turun 1,53% menjadi Rp17.403 per liter.

Harga daging sapi murni terpantau turun 7,92% menjadi Rp125.520 per kg, cabai merah besar turun signifikan 6,41% menjadi Rp43.857 per kg, dan cabai merah keriting turun 2,16% menjadi Rp45.200 per kg.

Kemudian, harga bawang putih bonggol turun 0,57% menjadi Rp40.081 per kg, bawang merah turun 3,7% menjadi Rp37.417 per kg, dan kedelai biji kering impor turun 1,77% menjadi Rp10.664 per kg.