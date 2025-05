Harga Pangan Hari Ini (23/5): Beras hingga Telur Naik, Minyak Turun

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Harga rata-rata nasional komoditas pangan pagi ini, Jumat (23/5/2025) dibuka bervariasi. Mayoritas bahan pokok seperti beras tercatat mengalami kenaikan. Sedangkan, harga minyak goreng justru berbalik turun.

Mengutip tabel harga pangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) harga beras premium pagi ini naik 0,51% menjadi Rp15.679 per kilogram (Kg). Kemudian, beras medium naik 0,46% menjadi Rp13.835 per kg. Sementara itu, harga beras SPHP berbanding turun 0,71% menjadi Rp12.519 per kg.

Aneka jenis cabai juga pagi ini kompak mengalami kenaikan, cabai merah keriting meningkat 0,82% menjadi Rp47.277 per kg, cabai merah besar naik 1,97% menjadi Rp43.968 per kg dan cabai rawit merah naik 3,32% menjadi Rp50.013 per kg.

Komoditas pangan sumber protein seperti daging ayam ras juga mencatatkan kenaikan 2,29% menjadi Rp35.783 per kg, diikuti harga telur ayam ras naik 0,73% menjadi Rp29.249 per kg.

Ikan kembung turut melanjutkan tren kenaikan, di mana pada hari ini meningkat 1,74% menjadi Rp41.752 per kg, ikan tongkol naik 5,66% menjadi Rp36.067 per kg, dan ikan bandeng naik 1,90% menjadi Rp34.936.

Sementara itu, daging sapi turun 1,64% menjadi Rp133.055 per kg, daging kerbau (impor) turun 1% menjadi Rp105.419 per kg, dan daging kerbau segar (lokal) turun 1,01% menjadi Rp139.063 per kg.

Sementara itu, harga minyak goreng curah dan Minyakita turun masing-masing 0,95% dan 0,36% menjadi Rp17.663 per liter dan Rp17.519 per liter. Sementara itu, harga minyak goreng kemasan justru naik 0,33% menjadi Rp20.909 per liter.

Kemudian, jagung pakan peternak turun 2,91% menjadi Rp6.038 per kg, kedelai biji kering turun 0,71% menjadi Rp10.725 per kg, dan gula konsumsi turun 0,02% menjadi Rp18.538 per kg.

Terakhir, tepung terigu (curah) naik 0,18% menjadi Rp9.836 per kg dan tepung terigu kemasan turun 0,22% menjadi Rp12.918 per kg dan garam konsumsi turun 0,24% menjadi Rp11.562 per kg.