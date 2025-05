Peringkat Utang AS Turun, Begini Respons Menkeu Bessent

Menteri Keuangan Scott Bessent angkat bicara soal penurunan rating utang AS Yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat Moody's Ratings.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Scott Bessent angkat bicara soal penurunan rating utang AS yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat Moody's Ratings.

Melansir Bloomberg pada Senin (19/5/2025), Bessent meremehkan kekhawatiran atas utang pemerintah AS dan dampak inflasi tarif pada perusahaan-perusahaan termasuk Walmart Inc.. Dia mengatakan pemerintahan Presiden AS Donald Trump bertekad untuk menurunkan pengeluaran federal dan menumbuhkan ekonomi.

Saat ditanya tentang penurunan peringkat kredit negara oleh Moody's Ratings selama wawancara di acara Meet the Press bersama Kristen Welker di NBC, Bessent berkata, Moody's adalah indikator yang tertinggal, yang menurutnya dipikirkan semua orang tentang lembaga kredit.

"Kita tidak sampai di sini dalam 100 hari terakhir Pemerintahan Biden dan pengeluaran yang telah kita lihat selama empat tahun terakhir yang kita warisi. Kita bertekad untuk menurunkan pengeluaran dan menumbuhkan ekonomi," katanya.

Bessent juga mengatakan bahwa dia berbicara dengan CEO Walmart Doug McMillon untuk membahas indikasi terkini bahwa pengecer terbesar di dunia itu akan menaikkan harga karena pajak impor yang lebih tinggi. Presiden Donald Trump mengatakan Walmart harus berhenti menyalahkan tarif sebagai alasan kenaikan harga dan sebaliknya menerima tarif.

“Walmart, pada kenyataannya, akan – seperti yang Anda jelaskan – menanggung sebagian tarif seperti yang mereka lakukan pada tahun 2018, 2019, dan 2020. Secara keseluruhan, kami melihat penurunan inflasi jasa dan kami melihat inflasi turun untuk pertama kalinya dalam empat tahun," kata Bessent.

Bessent mengatakan dia tidak memberikan tekanan apa pun pada pengecer tersebut.

“Doug dan saya memiliki hubungan yang sangat baik, jadi saya hanya ingin mendengarnya darinya daripada dari pers. Ini semua dari laporan laba rugi mereka dan dalam laporan laba rugi, Anda harus menyampaikan skenario terburuk," ujarnya.

Bessent mengatakan bahwa Federal Reserve tidak mengatakan bahwa tarif akan menyebabkan inflasi. Dia menyebut, Fed mengatakan bahwa mereka yakin dan bahwa mereka dalam mode menunggu dan melihat.

Hampir seminggu setelah mengumumkan kesepakatan tarif dengan China, Bessent mengatakan AS sekarang memiliki mekanisme untuk melanjutkan pembicaraan. Namun, untuk negara lain, tarif tersebut mungkin diberlakukan secara sepihak, katanya, menguraikan komentar yang dibuat Trump minggu lalu.

"Ini berarti bahwa jika mereka tidak bernegosiasi dengan itikad baik, mereka akan mendapatkan surat yang menyatakan bahwa ini adalah tarifnya, jadi saya berharap semua orang akan datang dan bernegosiasi dengan itikad baik," katanya.

Dia menambahkan, mereka yang mendapatkan surat tersebut akan menghadapi tarif yang diumumkan Gedung Putih pada 2 April.

Adapun, ketika ditanya tentang sanksi Rusia, Bessent menolak untuk memprediksi apa yang mungkin terjadi selanjutnya.

"Kita akan melihat apa yang terjadi ketika kedua belah pihak berunding. Presiden Trump telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa jika Presiden Putin tidak bernegosiasi dengan itikad baik, Amerika Serikat tidak akan ragu untuk menaikkan sanksi Rusia bersama dengan mitra Eropa kami," katanya, mengacu pada Presiden Rusia Vladimir Putin.

“Kita akan lihat apa yang terjadi saat kedua belah pihak berunding. Presiden Trump telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa jika Presiden Putin tidak bernegosiasi dengan itikad baik, Amerika Serikat tidak akan ragu untuk meningkatkan sanksi terhadap Rusia bersama dengan mitra-mitra Eropa kami,” katanya, merujuk pada Presiden Rusia Vladimir Putin.

Bessent mengatakan kritikan terhadap kemungkinan diterimanya jet 747 yang ditawarkan Qatar untuk diberikan kepada Trump merupakan pengalih perhatian dari apa yang seharusnya merupakan perjalanan yang sukses ke Timur Tengah.

“Untuk kembali ke pertanyaan Anda tentang penurunan peringkat Moody, siapa yang peduli? Qatar tidak peduli. Saudi tidak peduli. UEA tidak peduli. Mereka semua memasukkan uang dan mereka telah membuat rencana investasi 10 tahun," katanya.