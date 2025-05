Ditopang Perusahaan Teknologi, Laba SoftBank Melesat 124%

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Laba perusahaan investasi SoftBank Group Corp. melonjak 124% setelah valuasi perusahaan rintisan teknologi seperti ByteDance Ltd. naik, yang menjadi pendorong rencana investasi pusat data atau data center agresif perusahaan Jepang tersebut.

Melansir Bloomberg pada Rabu (14/5/2025) SoftBank, yang pada Selasa menegaskan kembali rencana untuk berinvestasi hingga US$30 miliar di OpenAI, pemilik ChatGPT, melaporkan laba bersih sebesar 517,18 miliar yen (US$3,5 miliar) pada kuartal keempat fiskalnya. Hal itu dibantu oleh Vision Fund, yang memperoleh laba sebesar 26,1 miliar yen berkat keuntungan di perusahaan investasi seperti ByteDance dan Didi Global Inc. dari China.

Saham SoftBank melonjak sebanyak 5,8% pada Rabu pagi di Tokyo, kenaikan intraday terbesar mereka dalam lebih dari sebulan.

Pendiri SoftBank Masayoshi Son dan salah satu pendiri OpenAI Sam Altman meluncurkan proyek Stargate yang berbasis di AS pada bulan Januari dengan janji untuk menginvestasikan US$100 miliar ke pusat data dan infrastruktur lainnya. Jumlah tersebut dapat meningkat menjadi lebih dari US$500 miliar seiring berjalannya waktu. Mempertahankan arus kas dan neraca yang sehat adalah kunci untuk mengamankan miliaran dolar yang dibutuhkan dengan biaya minimum.

Namun, usaha Son dan Altman bertepatan dengan meningkatnya turbulensi ekonomi makro. Tawaran mereka telah terhalang karena investor utang dan bankir menilai kembali nilai pusat data, Bloomberg News melaporkan. SoftBank belum memulai diskusi terperinci tentang bagaimana peluncuran pusat data skala besar akan dibiayai.

“Ketidakpastian terus meningkat dan semakin sulit untuk melihat masa depan,. Namun SoftBank tidak mengubah arah selama 44 tahun. Kami tidak akan berubah sekarang," ujar Kepala Keuangan SoftBank Yoshimitsu Goto dalam sebuah konferensi pendapatan.

Dia mengatakan tidak benar bahwa upaya Stargate telah melambat. “Kami tidak percaya rencana itu macet karena tarif,” katanya. “Yang penting adalah kami menyelesaikan setiap proyek, satu per satu.”

Secara lebih luas, lonjakan laba SoftBank mencerminkan keterpaparannya terhadap pasar startup setelah bertahun-tahun Vision Fund berinvestasi di ratusan perusahaan teknologi.

Pada kuartal Maret, investor menilai ulang perusahaan-perusahaan Tiongkok seperti ByteDance yang berhasil mempertahankan pertumbuhan meskipun ekonomi di negaranya melambat. Perusahaan video daring TikTok telah mempertahankan laju pertumbuhan internasional yang kuat, sementara SoftBank juga terbantu oleh kenaikan harga saham di Didi dan Auto1 Group SE.

Itu lebih besar daripada penurunan di pengecer produk bayi BrainBees Solutions Ltd. dan penurunan harga saham di perusahaan-perusahaan portofolio India yang terdaftar secara publik lainnya seperti aplikasi pengiriman makanan Swiggy Ltd. dan pembuat skuter listrik Ola Electric Mobility Ltd. Vision Fund 2, yang didukung oleh SoftBank, mencatat kerugian US$708 juta, katanya.