Trump Bakal Kenakan Tarif 100% untuk Film Produksi Luar AS

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Donald Trump mengumumkan rencananya untuk mengenakan tarif 100% pada film yang diproduksi di luar negeri, memperluas kebijakan perdagangan restriktifnya pada impor AS ke sektor hiburan untuk pertama kalinya.

Dalam sebuah unggahan di Truth Social, Trump mengatakan bahwa dia mengarahkan Departemen Perdagangan dan perwakilan perdagangannya untuk segera memulai proses pemberlakuan pungutan pada film asing.

"Kami Ingin Film Dibuat Di Amerika, Lagi!" kata Trump dalam unggahan tersebut dikutip dari Bloomberg, Senin (5/5/2025).

Presiden juga memposisikan produksi asing sebagai ancaman keamanan nasional, dengan mengatakan negara-negara lain menggunakan film untuk pengiriman pesan dan propaganda.

Tidak jelas bagaimana tarif tersebut akan berlaku, atau bagaimana film-film tersebut akan dinilai untuk tujuan pemungutan tarif. Banyak film dari studio Hollywood melibatkan produksi global, termasuk lokasi syuting di negara-negara asing dan pekerjaan pascaproduksi yang dapat dilakukan di mana saja di dunia.

Pertanyaan lain yang belum terjawab termasuk apakah biaya tersebut berlaku untuk film yang sudah direkam, tetapi belum dirilis, atau hanya produksi baru.

Film-film mendatang yang mencakup lokasi-lokasi asing yang luas termasuk The Fantastic Four: First Steps karya Walt Disney Co., yang pengambilan gambarnya dilakukan di Inggris dan Spanyol, dan Jurassic World Rebirth karya Universal Pictures, dengan lokasi-lokasi di Thailand, Inggris, Malta, dan AS.

Tindakan tersebut mengikuti langkah China bulan lalu untuk "mengurangi secara moderat" jumlah film Hollywood yang diizinkan masuk ke negara tersebut sebagai balasan atas tarif agresif Trump terhadap pesaingnya dari AS. Administrasi Film China mengatakan pada bulan April bahwa pembatasan tersebut "pastinya akan semakin mengurangi dukungan penonton domestik terhadap film-film Amerika."

Meskipun industri film AS adalah yang paling berpengaruh di dunia, film-film asing telah mengalami peningkatan popularitas dalam beberapa tahun terakhir, yang menuai pujian pemenang penghargaan. Film thriller Korea Selatan Parasite, misalnya, memenangkan empat Academy Awards, termasuk kategori Film Terbaik yang didambakan pada tahun 2020.

Industri film dan TV mendukung sekitar 2,3 juta pekerjaan di AS pada 2023, menurut kelompok dagang Motion Picture Association. Asosiasi tersebut tidak menanggapi permintaan komentar tentang tarif Trump yang dibuat di luar jam kerja reguler.

Pekerjaan film dan TV di AS telah berkontraksi dalam beberapa tahun terakhir karena sejumlah alasan. Perusahaan media telah mengurangi pengeluaran dalam upaya untuk meningkatkan keuntungan mereka saat mereka beralih dari TV tradisional ke layanan streaming. Layanan streaming tersebut berkembang secara global dan berupaya memproduksi lebih banyak film untuk pasar luar negeri.

Pengeluaran untuk produksi film dan TV di AS turun 28% antara tahun 2021 dan 2024, menurut data dari firma riset ProdPro. Negara-negara lain, seperti Kanada, Australia, dan Inggris, mengalami peningkatan dalam produksi film dan TV, sebagian karena insentif pajak yang menarik dan biaya produksi yang lebih rendah.

Pembuatan film dan TV di wilayah Los Angeles Raya menurun 22% pada kuartal pertama, mencerminkan hilangnya bisnis California yang terus berlanjut ke wilayah lain.

Pada bulan Januari, Trump menunjuk aktor Mel Gibson, Jon Voight, dan Sylvester Stallone untuk menjadi duta besar khusus bagi Hollywood dengan tujuan meningkatkan lapangan pekerjaan di AS. Voight diharapkan akan segera memperkenalkan beberapa ide, termasuk insentif bagi bisnis.