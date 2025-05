Moeldoko Semringah, Transaksi Pameran PEVS 2025 Melesat di Atas Target

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Pameran kendaraan listrik, Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2025 yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat telah meraih nilai transaksi hingga Rp912 miliar sejak dibuka pada Selasa (29/4/2025) hingga menjelang penutupan pada Minggu (4/5/2025).

Ketua Umum Periklindo Moeldoko mengatakan, transaksi pada gelaran PEVS 2025 itu naik dua kali lipat dari target awal yang ditetapkan sebesar Rp400 miliar.

“Tadinya target kami di atas Rp400 miliar, tetapi Alhamdulillah sekarang ini sudah mencapai Rp912 miliar, dan itu belum selesai,” ujar Moeldoko di JIExpo Kemayoran, pada Sabtu (3/5/2025).

Lebih lanjut dia mengatakan, dari sisi edukasi, PEVS 2025 telah menyelenggarakan 15 kali seminar edukasi terkait kendaraan listrik.

Selain itu, pada ajang tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) strategis dengan pelaku industri internasional dari China, Jepang, dan negara Asia lainnya.

"Jadi dari sisi promosi, kita berhasil mengenalkan brand maupun unsur-unsur pendukungnya. Dari sisi transaksi, terjadi peningkatan, dan dari sisi edukasi semuanya telah dijalankan dengan baik melalui 15 forum diskusi dan seminar yang semuanya bersifat edukatif," jelasnya.

Sebagai informasi, PEVS 2025 merupakan gelaran tahun ke-4 yang menghadirkan deretan merek otomotif, baik dari mobil penumpang, sepeda motor, hingga kendaraan niaga listrik. Totalnya ada sekitar 143 merek yang meramaikan pameran tersebut.

Sejumlah merek mobil listrik telah mejeng di pameran PEVS 2025 di antaranya yakni BYD, Denza, Wuling, Hyundai, BMW, Mini, Kalista, DFSK, Seres, Chery, MG hingga MAB.

Sementara itu, sederet merek sepeda motor listrik yang hadir di pameran tersebut yaitu Astra Honda Motor (AHM), United Bike, Alva, Maka Motors, Kawasaki, hingga Adora milik Indomobil Group.

Tak hanya itu, ada juga beragam program business matching mulai dari B2B, B2G hingga B2C, hingga berbagai promo menarik untuk pengunjung.

Berbagai program yang hadir yakni Opening Ceremony, EV Test Drive, EV Test Ride, Pushbike, Electric Board and Scooter Ride, EV Riding, Buyers EVening Gathering, EV Parade and Catwalk, Miss PEVS, EV Track Zone, EV Morning Run, hingga Closing Ceremony.

Perlu diketahui, kolaborasi PEVS dengan Asiabike Jakarta diselenggarakan oleh berbagai pihak, yakni Periklindo, Dyandra Promosindo, Messe Frankfurt (HK) Ltd, Jiangsu Bicycle Co Ltd, Jiangsu International Trade Promotion Center, dan China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic.

Adapun, pihak penyelenggara mematok harga tiket masuk sebesar Rp100.000 untuk premium day khusus tanggal 29 April 2025, serta Rp50.000 untuk weekdays dan weekend.

“Kami ingin PEVS 2026, ajang ke-5 tahun depan menjadi ajang yang lebih besar, lebih industrial, dan lebih inklusif. Harapannya, jumlah peserta akan terus bertambah, semakin bertumbuh dan lebih besar,” pungkas Moeldoko.