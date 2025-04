Pejabat The Fed Beri Sinyal soal Pemangkasan Suku Bunga

Beberapa pejabat The Fed bicara mengenai peluang penurunan suku bunga acuan.

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah pejabat bank sentral Amerika Serikat (AS), The Federal Reserve atau The Fed membuka peluang terjadinya pemangkasan suku bunga di tengah ketidakpastian akibat kebijakan tarif Presiden Donald Trump.

Presiden Federal Reserve Bank of Cleveland Beth Hammack mengatakan bank sentral dapat bergerak paling cepat pada Juni jika memiliki data yang jelas tentang arah ekonomi.

"Jika kita memiliki data yang jelas dan meyakinkan pada bulan Juni, maka saya pikir Anda akan melihat komite bergerak apabila kita tahu arah yang tepat untuk bergerak pada saat itu," kata Hammack dalam wawancara dengan CNBC dikutip dari Bloomberg pada Jumat (25/4/2025).

Kemungkinan yang ditetapkan investor untuk pemangkasan suku bunga pada bulan Juni melalui pertukaran suku bunga sempat naik menjadi sekitar 65% sebelum membalikkan sebagian dari pergerakan itu.

Hammack menegaskan bahwa dia tidak beroperasi dengan kasus dasar dari hasil yang paling mungkin bagi perekonomian. Dia mengatakan tidak mungkin para pejabat akan memiliki cukup informasi untuk mengambil tindakan pada pertemuan mereka pada Mei mendatang.

Namun, dia menyebut para anggota Dewan Gubernur The Fed dapat bergerak setelah ada lebih banyak bukti tentang kemungkinan jalur pertumbuhan dan inflasi.

Para pejabat Fed, termasuk Hammack, telah mengisyaratkan bahwa mereka bermaksud untuk mempertahankan suku bunga tetap stabil sampai mereka mengetahui lebih banyak tentang kebijakan Presiden Donald Trump untuk imigrasi, perdagangan, dan regulasi.

Beberapa pembuat kebijakan telah menunjukkan tingkat ketidakpastian yang tinggi mengenai bagaimana kebijakan akan dilaksanakan dan bagaimana negara dan perusahaan lain akan menanggapinya. Para pejabat akan bertemu pada tanggal 6-7 Mei mendatang.

Hammack mengulangi pandangannya bahwa para pejabat perlu bersabar untuk memastikan mereka bergerak ke arah yang benar. Dia juga mengatakan bahwa Fed telah menunjukkan bahwa mereka dapat bergerak cepat setelah ada kejelasan tentang arah yang harus mereka tuju.

“Bagi saya, ini adalah momen yang tepat bagi kita untuk meluangkan waktu dan memastikan bahwa kita bergerak ke arah yang benar. Anda telah melihat bahwa ini bukanlah Fed yang takut bergerak cepat jika kita perlu bergerak cepat," katanya.

Sementara itu, rekan Hammack, Gubernur Federal Reserve Christopher Waller mengatakan dirinya akan mendukung pemotongan suku bunga jika terjadi peningkatan signifikan dalam angka pengangguran.

"Saya tidak akan terkejut jika anda mungkin mulai melihat lebih banyak PHK, peningkatan angka pengangguran ke depannya jika tarif tinggi khususnya berlaku lagi. Saya memperkirakan akan ada lebih banyak penurunan suku bunga, dan lebih cepat, setelah saya mulai melihat beberapa kemerosotan serius di pasar tenaga kerja," ujarnya.

Waller menekankan bahwa dia tidak yakin kebijakan tarif akan berdampak signifikan pada perekonomian sebelum Juli mendatang. Namun, setelah itu, Waller mengatakan pengangguran dapat meningkat dengan cepat jika tarif tinggi kembali diberlakukan. Dia mengulangi pandangannya bahwa dampak inflasi dari tarif kemungkinan hanya sementara.

Hal itu membedakannya dari pembuat kebijakan Fed lainnya, termasuk Ketua Jerome Powell, yang telah memperingatkan bahwa pungutan yang lebih tinggi dapat menyebabkan inflasi yang terus-menerus dan menciptakan ketegangan antara tanggung jawab ganda bank sentral untuk mendorong lapangan kerja maksimum dan harga yang stabil.

Dalam pidatonya pada 16 April lalu, Powell menekankan bahwa merupakan kewajiban bank sentral untuk memastikan tarif tidak memicu kenaikan inflasi yang lebih terus-menerus. Waller tampak kurang khawatir tentang risiko itu.

"Saya bersedia melihat dampak harga tarif apa pun yang ada. Saya tidak akan bereaksi berlebihan terhadap kenaikan inflasi apa pun yang menurut saya disebabkan oleh tarif, Namun, jika saya melihat penurunan yang signifikan di pasar tenaga kerja, maka sisi ketenagakerjaan dari mandat tersebut, menurut saya, penting untuk kita turun tangan," ujar Waller.