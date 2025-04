Harga Pangan Hari Ini 21 April: Harga Beras & Telur Ayam Kompak Naik

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Mayoritas harga pangan turun pada awal pekan ini atau Senin (21/4/2025). Sejumlah Harga komoditas yang turun itu seperti bawang merah, cabai, hingga daging sapi.



Melansir Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional, harga rata-rata bawang merah dipatok Rp28.533 per kilogram (kg). Harga ini turun dibandingkan pekan lalu atau 15 April yang seharga Rp28.666 per kg.



Selanjutnya, harga rata-rata cabai merah keriting dipatok Rpa37.227 per kg pada awal pekan ini. Harga tersebut juga turun dibanding pekan lalu yang masih dibanderol Rp40.899 per kg.



Kemudian, harga cabai merah besar juga turun dari Rp30.719 per kg menjadi Rp28.100 per kg pada pekan ini. Lalu, Harga cabai rawit merah juga turun dari Rp60.960 per kg menjadi Rp55.357 per kg pada pekan ini.



Penurunan harga juga disusul oleh daging sapi (hidup). Pada awal pekan ini harga rata-rata daging sapi itu dipatok Rp51.047 per kg, turun tipis dari pekan sebelumnya Ro62.541 per kg.



Di satu sisi, sejumlah komoditas pangan lainnya mengalami kenaikan harga pada hari ini. Perinciannya, harga rata-rata beras medium penggilingan kini dipatok Rp12.659 per kg, naik dibanding pekan sebelumnya Rp12.575 per kg.



Lalu, harga beras premium penggilingan juga naik dari Rp13.936 per kg menjadi Rp13.996 per kg. Berikutnya, harga rata-rata ayam ras pedaging (hidup) juga naik dari Rp20.583 per kg menjadi Rp21.633 per kg.



Tak ketinggalan, harga rata-rata telur ayam ras dipatok Rp24.175 per kg pada pekan ini. Harga tersebut naik dibandingkan pekan lalu yang senilai Rp24.064 per kg.