Dolar AS Korban Perang Dagang Akibat Tarif Trump, Kok Bisa?

Bisnis.com, JAKARTA – Dolar Amerika Serikat (AS) menjadi korban terbaru dalam gelombang gejolak pasar global seiring dengan eskalasi perang dagang akibat tarif perdagangan Presiden AS Donald Trump.

Berdasarkan data Bloomberg, Jumat (11/4/2025), indeks dolar AS yang melacak pergerakan mata uang AS ini terhadap sejumlah mata uang utama lainnya terpantau melemah 0,78% ke level 100,09 pada pukul 11.29 WIB. Pelemahan dolar menandai eksodus besar-besaran dari aset-aset AS akibat memuncaknya tensi perdagangan antara dua ekonomi terbesar dunia.

Aset lindung nilai seperti yen, franc Swiss, dan emas menjadi pelarian utama investor.

Analis valas Oversea-Chinese Banking Corp Christopher Wong mengatakan status dolar AS sebagai mata uang cadangan global kini dipertanyakan, menyusul meredupnya keunggulan ekonomi AS dan lonjakan utang nasional.

“Kepercayaan terhadap dolar mulai runtuh,” ungkapnya seperti dikutip Bloomberg, Jumat (11/4/2025).

Pergerakan ini mengakhiri pekan penuh turbulensi di pasar, dipicu oleh strategi perdagangan Presiden Donald Trump yang berubah-ubah dan membuat pelaku pasar kebingungan menentukan arah.

Dolar mencatat kejatuhan harian terbesar dalam lebih dari dua tahun pada Kamis, seiring meningkatnya keyakinan bahwa The Fed akan memangkas suku bunga demi meredam dampak kontraktif dari lonjakan tarif.

Aset-aset AS lain ikut anjlok. Indeks S&P 500 merosot 3,5%, dan obligasi tenor jangka panjang tergelincir. Sementara itu, kontrak swap suku bunga overnight memperkirakan pemangkasan suku bunga the Fed sebesar 90 basis poin sepanjang tahun ini.

Di sisi lain, aset safe haven melonjak. Yen Jepang terapresiasi lebih dari 1% ke level 142,89 per dolar, level tertinggi sejak September 2024. Franc Swiss menguat ke 0,8141 per dolar, level tertinggi sejak 2015.

Sementara itu, harga emas kembali mencetak rekor baru, sedangkan euro turut menguat ke US$1,1383, tertinggi sejak awal 2022.

Pandangan awal bahwa kepemimpinan Trump akan memicu era pertumbuhan tinggi, pajak rendah, dan dolar yang kuat kini berubah menjadi ketidakpastian dan risiko.

Investor kini menanti respons Beijing setelah Gedung Putih menegaskan tarif AS terhadap China menjadi 145%, di tengah ketidakjelasan nasib tarif baru setelah masa tenggang 90 hari berakhir.

Analis National Australia Bank Rodrigo Catril mengatakan selama tak ada tanda-tanda resolusi konkret, pasar akan terus menjauh dari dolar AS.

“Narasi pelarian dari aset-aset AS dan penjualan dolar tampaknya akan terus berlanjut selama tensi dagang tetap tinggi,” pungkasnya.