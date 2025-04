AirAsia (CMPP) Tebar Diskon Tiket Pesawat ke Luar Negeri, Cek Cara Klaimnya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - PT AirAsia Indonesia Tbk. (CMPP) memberikan diskon harga tiket pesawat dan bagasi untuk penerbangan internasional periode pemesanan 7 April - 13 April 2025.

Melalui pengumuman resmi, CMPP memberikan promo diskon FLYAA50 yang menawarkan potongan harga tiket dan bagasi untuk berbagai penerbangan internasional. Promo ini berlaku untuk pemesanan tiket pada periode 7-13 April 2025, dengan jadwal terbang mulai 14 April hingga 18 Juni 2025.

Para calon penumpang dapat menikmati diskon Rp50.000 untuk penerbangan sekali jalan per orang, diskon Rp100.000 untuk perjalanan pulang-pergi per orang, serta tambahan diskon Rp20.000 untuk setiap pembelian bagasi tercatat semua ukuran, per orang dan per sekali jalan khusus rute Indonesia ke Malaysia.

Promo berlaku untuk semua rute internasional yang dilayani Indonesia AirAsia, termasuk ke berbagai destinasi favorit seperti Kuala Lumpur, Singapura, Bangkok, Phuket, Phom Penh, Bandar Seri Begawan, Hong Kong, Perth, Cairns, hingga Darwin.

Adapun promo ini dapat diakses eksklusif melalui aplikasi AirAsia MOVE (sebelumnya dikenal sebagai AirAsia Superapp) atau website airasia.com. Satu kode pemesanan dapat digunakan untuk maksimal 9 penumpang, pelanggan bisa hemat hingga Rp450.000 untuk sekali jalan atau Rp900.000 untuk pulang-pergi dalam satu transaksi.

Sebagai informasi, Indonesia AirAsia (kode penerbangan QZ) melayani berbagai rute internasional dari beberapa hub di Indonesia. Dari Jakarta, AirAsia terbang ke Bandar Seri Begawan, Kuala Lumpur, Johor Bahru, Penang, Kuching, Kota Kinabalu, Bangkok, Singapura, Phnom Penh, dan Hong Kong. Sementara dari Bali, AirAsia melayani penerbangan ke Kuala Lumpur, Singapura, Bangkok, Phuket, Perth, Cairns, dan Darwin.

Dari Surabaya, rute internasional yang tersedia antara lain menuju Kuala Lumpur, Penang, dan Johor Bahru. Sedangkan dari Medan, maskapai ini melayani penerbangan ke Kuala Lumpur, Penang, dan Bangkok. Selain itu, AirAsia (kode AK) juga melayani rute internasional dari sejumlah kota di Indonesia ke Kuala Lumpur, yakni dari Banda Aceh, Padang, Yogyakarta, Makassar, Labuan Bajo, dan Pekanbaru.

Berikut cara mendapatkan diskon harga tiket AirAsia:

1. Kunjungi aplikasi AirAsia MOVE (dahulu AirAsia Superapp) atau website airasia.com dan masukan rute internasional yang sesuai dengan periode penerbangan.

2. Masukkan kode promo FLYAA50 pada kolom “Kode Promo”.

Centang “Penerbangan AirAsia saja”, pilih penerbangan yang diinginkan. Remove check-in bagasi jika tidak diperlukan.

3. Promo ini tersedia untuk seluruh kursi dan penerbangan internasional sesuai yang ditawarkan.

4. Pastikan juga untuk mengatur jadwal penerbangan sesuai dengan syarat dan ketentuan promo, lalu lakukan transaksi hingga selesai sebelum tanggal 13 April 2025.