Pertamina Siapkan Keandalan Armada Mobil Tangki Selama Mudik Lebaran

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga menggelar ramp check atau inspeksi keselamatan terhadap armada mobil tangki dalam rangka memastikan kelancaran distribusi BBM dan LPG selama masa mudik Lebaran 2025.

Kegiatan ini bertujuan memastikan kesiapan dan kelaikan operasional mobil tangki guna mendukung kelancaran Satuan Tugas (Satgas) Ramadan dan Idul Fitri (RAFI) 2025.

Vice President HSSE Pertamina Patra Niaga Geri Simansyah Achsan menegaskan bahwa inspeksi ini dilakukan sebagai langkah mitigasi untuk mencegah kecelakaan akibat kegagalan mekanis, seperti rem blong, ban tidak layak, atau kerusakan tangki angin.

“Mobil tangki yang tidak memenuhi standar keselamatan akan ditetapkan sebagai NO-GO dan tidak diizinkan beroperasi sebelum perbaikan serta validasi ulang. Langkah ini secara langsung mencegah potensi kecelakaan selama periode operasional Satgas RAFI 2025,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (28/3/2025).

Sidak ramp check ini dilakukan pada 24–28 Maret 2025 di 6 terminal utama jalur arus mudik, yakni FT Ujung Berung, IT Balongan, IT Surabaya, IT Semarang, IT Boyolali, dan IT Tanjung Wangi.

Inspeksi ini melibatkan tenaga ahli bersertifikasi di bidang keteknikan kendaraan dari Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, dengan target pemeriksaan acak terhadap 50 unit mobil tangki di setiap lokasi.

Selain menjamin kelaikan armada, kegiatan ramp check ini juga berfungsi sebagai check and balance terhadap program pre-trip inspection dan daily Inspection yang telah berjalan di setiap terminal.

Evaluasi dari pelaksanaan ramp check ini akan menjadi dasar untuk memperluas cakupan inspeksi ke terminal lainnya guna memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan operasional Pertamina Patra Niaga.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan, kesiapan pasokan BBM dan LPG selama masa Satgas RAFI 2025 menjadi prioritas utama perusahaan.

“Melalui berbagai upaya, termasuk ramp check armada mobil tangki dan inspeksi kesiapan infrastruktur ke terminal BBM, kami memastikan keandalan distribusi energi bagi masyarakat,” ujar Heppy.

Selain penguatan dari sisi aspek keamanan dan keselamatan, lanjut Heppy, Pertamina Patra Niaga juga menyiapkan layanan tambahan untuk menjamin pasokan BBM dan LPG kepada masyarakat.

Sebut saja, seperti SPBU Modular yang menjangkau titik-titik yang tidak tersedia SPBU, layanan Motorist untuk membantu pemudik yang membutuhkan BBM secara emergency di jalur tol serta SPBU, Agen dan Pangkalan LPG Siaga yang dikerahkan untuk memastikan kenyamanan mudik masyarakat.