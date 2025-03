InJourney Proyeksi Penumpang Pesawat Tembus 10 Juta Orang pada Musim Lebaran 2025

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau InJourney memproyeksikan penumpang pesawat udara tembus 10,80 juta orang pada periode Lebaran 2025 atau selama 22 hari yaitu 21 Maret - 11 April 2025.

Direktur Utama InJourney Maya Watono mengatakan pihaknya memproyeksikan jumlah penumpang selama periode lebaran sekitar 10.806.007 orang, naik 9,30% secara tahunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang sebanyak 9.965.443 penumpang.

Sejalan dengan prediksi tersebut, jumlah pergerakan pesawat juga diproyeksikan meningkat 5,10% menjadi 81.401 pergerakan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 77.451 pergerakan.

“Dengan periode yang ditetapkan untuk posko libur lebaran selama 22 hari, pada 21 Maret - 11 April 2025,” kata Maya di Kementerian BUMN, Kamis (6/3/2025).

Guna menghadapi lonjakan penumpang tersebut, InJourney melakukan sejumlah persiapan fasilitas dan personil untuk angkutan lebaran 2025. Setidaknya akan disiapkan 1.632 unit counter check in, 222 unit self check in, 17.508 troli, 185 conveyor belt, 246 mushola dan 1.181 unit toilet.

Bersama dengan fasilitas tersebut, InJourney juga akan menyiapkan 16.294 personil tambahan untuk mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang selama periode lebaran 2025.

Secara keseluruhan, setidaknya terdapat enam poin kesiapan InJourney dalam menghadapi Ramadan dan Idulfitri 2025, yaitu penurunan harga tiket pesawat sebesar 13,14% selama 24 Maret hingga 7 April.

Kemudian melakukan transformasi terminal 2F sebagai terminal umrah, penguatan posko angkutan lebaran, peningkatan layanan Bandara seperti ground handling, baggage handling.

Kemudian kesiapan destinasi pariwisata seperti Mandalika, Nusa Dua, Candi Borobudur, Prambanan, TMII dan hotel InJourney serta yang terakhir yaitu menyiapkan promo dan event spesial di destinasi wisata, hotel, sarinah dan lainnya.