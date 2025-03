Daftar Lokasi Tukar Uang Resmi Bank Indonesia di Jawa Barat, Persiapan Lebaran

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan penukaran uang selama momen Ramadan dan Idulfitri 2025, yang lokasinya tersebar di seluruh Indonesia, termasuk Jawa Barat.

Kegiatan penukaran uang tersebut Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri (Serambi 2025) yang berlaku dari 3—27 Maret 2025.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Doni P. Joewono menyampaikan bank sentral bekerja sama dengan perbankan menyediakan layanan penukaran uang rupiah di seluruh wilayah Indonesia.

“Total uang layak edar [ULE] yang telah BI siapkan senilai Rp180,9 triliun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada periode Ramadan dan Idulfitri,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (3/3/2025).

Nantinya, BI akan mendistribusikan uang tersebut di seluruh Indonesia melalui kas keliling di 4.000 titik yang bekerja sama dengan perbankan.

Selain itu, BI turut menaikkan jatah atau paket penukaran uang per orangnya pada tahun ini. Sebelumnya hanya Rp4 juta per orang, kini mencapai Rp4,3 juta per orang.

Pada tahun ini, layanan penukaran uang Rupiah mengoptimalkan penggunaan aplikasi Penukaran dan Tarik Uang Rupiah (PINTAR), termasuk untuk akses layanan penukaran di loket perbankan. Doni mengarahkan agar masyarakat mengakses aplikasi Pintar milik BI di laman pintar.bi.go.id sebelum melakukan penukaran uang di kas keliling.

Khusus untuk wilayah Jawa Barat, lokasi penukaran uangnya tersebar di 12 kabupaten/kota. Setiap kabupaten/kota memiliki sekitar 10—15 lokasi penukaran uang dari berbagai bank seperti BJB, BRI, BCA, Bank Mandiri, dan lainnya.





Berikut Beberapa Lokasi Tukar Uang Resmi di Jawa Barat:

Kota Bandung

BJB Cabang Tamansari: Jl. Tamansari No.18, Tamansari, Kec. Bandung Wetan BJB Cabang Sukajadi: Jl. Sukajadi No. 216, Pasteur, Kec. Sukajadi BJB Cabang Cimahi: Jl. Jend. H. Amir Machmud No.451, Karangmekar, Kec. Cimahi Tengah BJB Syariah KC Braga: Jl. Braga No. 135 BSI KC Bandung Juanda: Jl. Ir. H. Juanda No. 24, Citarum, Kec. Cibeunying BSI KC Bandung Pelajar Pejuang: Jl. Pelajar Pejuang 45 No. 52 BCA Asia Afrika: Jl. Asia Afrika No. 122-124, Braga, Kec. Sumur Bandung BNI KC Perintis Kemerdekaan: Jl. Perintis Kemerdekaan No.3 Bank Mandiri KC Bandung Surapati: Jl. Surapati No. 2 BRI KC Bandung Asia Afrika: Jl. Asia Afrika No. 57—59, Braga





Kabupaten Bandung

BJB Cabang Soreang: Jl. Raya Soreang No.17, Pamekaran, Kec. Soreang BJB KCP Rancaekek: Jl. Raya Rancaekek Kp. Talun BJB KCP Majalaya: Jl. Tengah No. 3—6, Majalaya BJB KCP Batujajar: Jl. Raya Batujajar, Galanggang, Kec. Batujajar BSI KC Soreang: Jl. Raya Soreang KM.17, Pamekaran BSI KCP Padalarang: Jl. Raya Purwakarta No.463, Kab. Bandung Barat BRI KC Majalaya: Jl. Raya Laswi No.258 BNI KC Majalaya: Jl. Raya Laswi No.215 Bank Mandiri KCP Banjaran: Jl. Raya Banjaran Barat No.232, Andir, Kec. Baleendah BTN KCP Soreang: Jl. Raya Soreang No.6C, Pamekaran





Kota Cimahi

BJB Cabang Cimahi: Jl. Jend. H. Amir Machmud No.451, Karangmekar BSI KC Cimahi: Jl. Raya Cibabat No.118 Bank Mandiri KCP Cimahi: Jl. Raya Cimahi No.612, Cimahi Tengah BRI KC Cimahi: Jl. Amir Machmud No.598 CIMB Niaga Cabang Cimahi: Jl. Raya Tagog No.256, Cibabat





Kabupaten Garut

BJB KC Garut: Jl. Ahmad Yani No.38, Pakuwon, Kec. Garut Kota BSI KC Garut: Jl. Ciledug No.148—149, Kota Kulon Bank Mandiri KC Garut Ciledug: Jl. Ciledug No.128A, Garut Kota BRI KC Garut: Jl. Ahmad Yani No.65 BTN KCP Garut: Jl. Ciledug No.129, Regol





Kabupaten Karawang

BJB Cabang Karawang: Jl. Kertabumi No.2, Karawang Kulon BSI KC Karawang: Jl. Panatayuda I No.68 BJB KCP Pemda Karawang: Jl. Siliwangi No.2 Bank Mandiri KC Karawang: Jl. Jend. Ahmad Yani No.04, Nagasari BJB Syariah KCP Cikarang: Jl. RE Martadinata No.1A, Cikarang Utara





Kabupaten Purwakarta

BJB Cabang Purwakarta: Jl. Jend. Sudirman No.63—64, Nagri Tengah BSI KCP Purwakarta: Jl. KK. Singawinata No.2 Bank Mandiri KC Purwakarta: Jl. Lake Laut RE Martadinata No.40 BJB KCP Campaka: Jl. Raya Campaka Blok Cijasari, Okumpay BRI KC Purwakarta: Jl. KK Singawinata





Kabupaten Subang

BJB Cabang Subang: Jl. Jend. Ahmad Yani No.2, Karanganyar BSI KCP Subang: Jl. Otto Iskandardinata No.98A—98B BJB KCP Pamarukan: Jl. Yon Martassamita No.6, Pamarukan Bank Mandiri KCP Subang: Jl. Jend. Ahmad Yani No.05 BRI KC Subang: Jl. Otto Iskandardinata No.87





Kabupaten Sumedang

BJB Cabang Sumedang: Jl. Prabu Geusan Ulun No.89, Kotakulon BSI KCP Sumedang: Jl. Pang. Geusan Ulun No.115 BRI KC Sumedang: Jl. Prabu Geusan Ulun No.10 BTN KC Sumedang: Jl. Prabu Geusan Ulun No.50 Bank Mandiri KCP Sumedang: Jl. Prabu Geusan Ulun No.137





Kabupaten Sukabumi

BJB Cabang Sukabumi: Jl. A. Yani No.35A—37, Nyomplong, Warudoyong BSI KC Sukabumi: Jl. A. Yani No.29 BJB KCP Chadak: Jl. Siliwangi No.81A-B, Chadak BRI KC Sukabumi: Jl. A. Yani No.38 CIMB Niaga Cabang Sukabumi: Jl. RE Martadinata No.72





Kabupaten Cianjur

BJB KC Cianjur: Jl. H.O.S Cokroaminoto No.56A, Muka BSI KC Cianjur: Jl. Siliwangi No.6 BJB KCP Tanggeung: Jl. Raya Tanggeung Kp. Kaum BRI KC Cianjur: Jl. Adi Sucipta No.8 Bank Mandiri KCP Cianjur: Jl. Suroso No.51, Pamoyanan





Kabupaten Tasikmalaya

BJB Cabang Tasikmalaya: Jl. Mayor Utarya No.30 BSI KC Tasikmalaya: Jl. Mesjid Agung No.26 BRI KC Tasikmalaya: Jl. R. Ikik Wriadikarta No.7 Bank Mandiri KC Tasikmalaya: Jl. Otto Iskandardinata No.26 BCA KC Tasikmalaya: Jl. H.Z Mustofa No.300





Kabupaten Cirebon