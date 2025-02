Harga Minyak Goreng-Cabai Rawit Meroket Lampaui HET Jelang Ramadan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Harga minyak goreng rakyat Minyakita hingga cabai rawit merah secara nasional masih melambung di atas harga eceran tertinggi (HET) dan Harga Acuan Penjualan (HAP) menjelang Ramadan atau puasa 2025. Kendati demikian, mayoritas harga pangan terpantau stabil pada pagi hari ini.

Melansir data yang tersaji di laman resmi panel harga pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kamis (27/2/2025) pukul 08.55 WIB, harga rata-rata Minyakita dibanderol Rp17.614 per liter di tingkat konsumen. Ini artinya, harga Minyakita masih di atas HET Rp15.700 per liter secara nasional.

Harga rata-rata untuk minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah masing-masing adalah Rp20.225 per liter dan Rp17.560 per liter di tingkat konsumen.

Khusus beras, Panel Bapanas menunjukkan harga beras premium dan medium masing-masing adalah Rp15.407 per kilogram dan Rp13.528 per kilogram di tingkat konsumen. Sementara rata-rata beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog seharga Rp12.548 per kilogram.

Secara nasional, harga rata-rata cabai merah keriting berada dalam status aman, yakni di level Rp53.099 per kilogram. Harga cabai merah besar dan cabai rawit merah masing-masing dibanderol Rp53.804 per kilogram dan Rp81.633 per kilogram secara nasional.

Sementara itu, harga rata-rata bawang merah mengalami tren penurunan atau kini dibanderol Rp36.695 per kilogram dan bawang putih bonggol adalah Rp42.451 per kilogram.

Beralih ke komoditas lain, harga rata-rata telur ayam ras juga melandai menjadi Rp29.697 per kilogram atau sedikit di bawah HAP nasional. Untuk daging ayam ras, harga rata-ratanya adalah Rp36.844 per kilogram secara nasional.

Kemudian, harga rata-rata daging sapi murni di tingkat konsumen dipatok Rp136.911 per kilogram, harga daging kerbau segar lokal Rp152.500 per kilogram, sedangkan harga daging impor kerbau beku Rp104.846 per kilogram secara nasional.

Selanjutnya, harga rata-rata ikan kembung adalah Rp40.352 per kilogram, ikan tongkol Rp33.783 per kilogram, dan ikan bandeng dibanderol Rp32.867 per kilogram di tingkat konsumen.

Secara nasional, harga rata-rata gula konsumsi adalah Rp18.314 per kilogram, sementara harga rata-rata garam konsumsi adalah Rp11.459 per kilogram.

Harga rata-rata tepung terigu curah dan tepung terigu kemasan terpantau stabil, masing-masing di level Rp9.692 per kilogram dan Rp12.775 per kilogram.

Panel Harga Bapanas juga menujukkan harga rata-rata jagung pakan tingkat peternak adalah Rp5.852 per kilogram dan harga kedelai biji kering impor adalah Rp10.385 per kilogram.