Jelang Ramadan, Harga Minyak Goreng & Beras Melambung Lampaui HET

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Harga sejumlah komoditas pangan tercatat melambung melampaui harga eceran tertinggi (HET) menjelang Ramadan 2025.

Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) menujukkan harga rata-rata minyak goreng rakyat Minyakita secara nasional masih melampaui harga eceran tertinggi (HET) menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN) Ramadan 2025.

Melansir data yang tersaji di laman resmi Panel Harga Pangan Bapanas, Rabu (26/2/2025) pukul 08.51 WIB, harga rata-rata Minyakita masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700 per liter. Pada pagi hari ini, harga rata-rata Minyakita dibanderol Rp17.518 per liter di tingkat konsumen.

Sementara itu, harga rata-rata untuk minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah masing-masing adalah Rp20.261 per liter dan Rp17.748 per liter di tingkat konsumen.

Di sisi lain, harga beras premium dan medium masing-masing adalah Rp15.408 per kilogram dan Rp13.551 per kilogram di tingkat konsumen. Harga tersebut melampaui HET yang ditetapkan yakni Rp14.900 per kg untuk beras premium dan Rp12.500 per kg untuk beras medium

Adapun, harga rata-rata beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog dibanderol Rp12.462 per kilogram.

Harga komoditas pangan lainnya, seperti cabai merah keriting berada dalam status aman, yakni di level Rp52.718 per kilogram. Sementara itu, harga cabai merah besar dan cabai rawit merah masing-masing dibanderol Rp50.539 per kilogram dan Rp79.011 per kilogram secara nasional.

Harga rata-rata bawang merah mengalami tren penurunan atau kini dibanderol Rp35.566 per kilogram dan harga rata-rata bawang putih bonggol adalah Rp42.791 per kilogram.

Beralih ke komoditas lain, harga rata-rata daging sapi murni di tingkat konsumen dipatok Rp134.417 per kilogram, harga daging kerbau segar lokal Rp141.667 per kilogram, sedangkan harga daging impor kerbau beku tembus Rp107.311 per kilogram.

Di sisi lain, harga rata-rata daging ayam ras berada dalam status aman atau di level Rp35.953 per kilogram secara nasional. Harga rata-rata telur ayam ras juga melandai menjadi Rp29.805 per kilogram.

Untuk pangan lainnya, harga rata-rata ikan kembung adalah Rp40.405 per kilogram, ikan tongkol Rp32.711 per kilogram, dan ikan bandeng dibanderol Rp32.840 per kilogram.

Untuk gula konsumsi, harga secara nasional adalah Rp18.381 per kilogram, sementara harga rata-rata garam konsumsi adalah Rp11.345 per kilogram.

Panel Bapanas juga menujukkan harga rata-rata jagung pakan tingkat peternak adalah Rp5.772 per kilogram dan harga kedelai biji kering impor adalah Rp10.515 per kilogram.

Lalu, harga rata-rata tepung terigu curah dan tepung terigu kemasan masing-masing adalah Rp9.607 per kilogram dan Rp12.669 per kilogram.