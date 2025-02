Sahid Hotels & Resorts Kembali Gelar Sahid Destination Table Top 2025

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Sahid Hotels & Resorts kembali menggelar Sahid Destination Table Top 2025, annual event yang dilaksanakan secara berkala setiap tahunnya di kota-kota di Indonesia. Event ini merupakan salah satu upaya manajemen dalam menjaga hubungan baik dengan para kliennya.

President Director Sahid Hotels & Resorts Hariyadi Sukamdani mengatakan, Sahid Destination Table Top 2025 dapat memberikan manfaat bagi seluruh tamu, baik dari pemerintahan, korporasi, travel agent, serta wedding organizer/event organizer.

“Tentunya semoga kerja sama yang terjalin semakin baik dan berdampak positif bagi industri pariwisata khususnya perhotelan,” kata Hariyadi dalam sambutan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2025).

Mengusung tag line “Spread The Wellness!”, Sahid Destination Table Top 2025 menghadirkan 11 unit yakni Grand Sahid Jaya sebagai tuan rumah, Sahid Raya Hotel Yogyakarta, Sahid Jaya Solo, dan Kusuma Sahid Prince Hotel Solo.

Kemudian, Griyadi Kusuma Solo, Sahid Surabaya, Sahid Jaya Lippo Cikarang, The Allure Villas Managed by SAHID, Adiroso Managed by SAHID, Lembah Ciater Resort Managed by SAHID, dan Sahid Bandara Soekarno Hatta.

Sebagai informasi, Sahid Destination Table Top 2025 digelar selama dua hari yakni pada 25-26 Februari 2025 di Puri Ratna Ballroom, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat.

Agenda ini dihadiri oleh tamu dari sektor travel agent, pemerintahan, korporasi, hingga wedding/event organizer.

Ditemui terpisah, Corp Dir. of Development & Marketing Sahid Hotels & Resorts Vivi Herlambang mengatakan, melalui Sahid Destination Table Top para tamu undangan diharapkan dapat semakin mengenal Sahid Hotels & Resorts yang tersebar di sejumlah daerah di Indonesia.

Dengan demikian, para tamu undangan yang hadir diharapkan dapat mempertimbangkan Sahid Hotels & Resorts sebagai lokasi acara yang mungkin akan digelar di masa mendatang.

“Kita targetnya adalah, mereka mengenal tentang Sahid,” ujar Vivi di sela-sela acara.

Ke depan, Vivi menyebut bahwa pihaknya berencana untuk menambah sektor-sektor yang akan diundang dalam Sahid Destination Table Top selanjutnya.

Vivi mengungkap, pihaknya berencana akan mengundang sejumlah maskapai dalam negeri serta Dewan Pariwisata atau tourism board seperti Malaysia, Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, Taiwan, dan negara lainnya.

“Tahun depan, kita mengundang airlines, kemudian tourism board,” pungkasnya.