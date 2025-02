Risalah Rapat FOMC: The Fed Siap Tahan Suku Bunga hingga Laju Inflasi Membaik

Pejabat The Fed menyatakan kesiapan mereka untuk mempertahankan suku bunga di tengah inflasi yang tinggi dan ketidakpastian kebijakan ekonomi.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Pejabat bank sentral Amerika Serikat (AS), The Federal Reserve atau The Fed menyatakan kesiapan mereka untuk mempertahankan suku bunga di tengah inflasi yang tinggi dan ketidakpastian kebijakan ekonomi.

Hal tersebut terungkap dalam risalah pertemuan rapat Komite Pasar Terbuka Federal atau Federal Open Market Committee (FOMC) pada 28-29 Januari lalu yang dirilis Rabu (19/2/2025) waktu AS.

“Peserta mengindikasikan bahwa, jika perekonomian masih mendekati lapangan kerja maksimum, mereka ingin melihat kemajuan lebih lanjut dalam inflasi sebelum melakukan penyesuaian tambahan terhadap kisaran target suku bunga dana federal,” demikian kutipan risalah pertemuan itu dilansir dari Bloomberg, Kamis (20/2/2025).

Risalah tersebut mengatakan banyak peserta mencatat bahwa komite dapat mempertahankan suku bunga kebijakan pada tingkat yang membatasi jika perekonomian tetap kuat dan inflasi tetap tinggi.

Para pejabat mempertahankan suku bunga acuan The Fed pada kisaran 4,25%-4,5% pada pertemuan tersebut.

Catatan pertemuan tersebut menggarisbawahi pendekatan hati-hati yang diambil oleh para pengambil kebijakan The Fed setelah menurunkan suku bunga sebesar 1% pada bulan-bulan terakhir 2024. Beberapa pejabat mengatakan mereka ingin melihat inflasi semakin turun menuju target The Fed sebesar 2% sebelum mendukung pemotongan berikutnya.

Investor saat ini memperkirakan satu kali penurunan suku bunga pada tahun 2025, dengan kemungkinan penurunan suku bunga kedua, menurut pasar berjangka.

Beberapa pejabat juga menyatakan keprihatinan atas risiko yang ditimbulkan oleh potensi pertikaian batas utang lainnya di Washington.

“Mengenai potensi perubahan signifikan dalam cadangan selama beberapa bulan mendatang terkait dengan dinamika plafon utang, berbagai peserta mencatat bahwa mungkin tepat untuk mempertimbangkan untuk menghentikan sementara atau memperlambat limpasan neraca hingga penyelesaian peristiwa ini,” kata risalah tersebut.

The Fed saat ini mengizinkan hingga US$25 miliar obligasi Treasury dan US$35 miliar sekuritas berbasis hipotek untuk jatuh tempo setiap bulannya tanpa menginvestasikan kembali pokok pinjaman yang dikembalikan.

Pemerintah AS mencapai batas utang yang ditetapkan undang-undang pada bulan Januari. Departemen Keuangan sejak itu telah menggunakan apa yang disebut sebagai tindakan luar biasa untuk memperluas kemampuannya membayar pengeluaran pemerintah federal.

Presiden Donald Trump telah mendukung rencana dari Partai Republik di DPR yang akan menaikkan plafon utang sebesar US$4 triliun, namun kemungkinan akan memakan waktu berbulan-bulan untuk bernegosiasi.

Ketidakpastian Trump

Para pengambil kebijakan juga mengamati peluncuran rencana kebijakan ekonomi Trump dan bagaimana rencana tersebut dapat membentuk perekonomian. Trump mendorong agenda yang mencakup peningkatan penggunaan tarif terhadap mitra dagang AS dan tindakan keras terhadap imigrasi, yang keduanya dapat mempengaruhi prospek inflasi, pasar tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi.

Meskipun menggolongkan risiko-risiko dalam perekonomian sebagai sesuatu yang berimbang, para pejabat The Fed umumnya menunjuk pada risiko-risiko yang meningkat terhadap prospek inflasi.

“Para peserta menyebutkan kemungkinan dampak dari potensi perubahan dalam kebijakan perdagangan dan imigrasi, potensi perkembangan geopolitik yang mengganggu rantai pasokan, atau belanja rumah tangga yang lebih kuat dari perkiraan,” risalah tersebut menunjukkan.

Namun, para pejabat memperkirakan bahwa di bawah kebijakan moneter yang tepat inflasi akan terus menurun menuju target 2%.

Beberapa pembuat kebijakan juga mencatat bahwa kesulitan dalam menghilangkan sepenuhnya distorsi musiman dari data inflasi pada awal tahun dapat membuat angka tersebut lebih sulit untuk ditafsirkan.

Tinjauan Kerangka Kerja

Para pengambil kebijakan menggunakan pertemuan bulan Januari ini untuk memulai tinjauan lima tahun bank sentral terhadap kerangka kebijakan moneternya.

Bagian dari tinjauan ini akan berfokus pada pelajaran apa yang dapat diambil oleh para pembuat kebijakan dari lonjakan inflasi yang terjadi setelah pandemi Covid-19, dan tanggapan bank sentral terhadap hal tersebut. Hal ini juga akan membahas komunikasi Fed.

Risalah tersebut menunjukkan bahwa akan ada fokus khusus pada elemen-elemen yang diperkenalkan dalam tinjauan kerangka kerja 2020.

Hal tersebut termasuk pendekatan untuk memitigasi kekurangan lapangan kerja maksimum, dan pendekatan yang bertujuan untuk mencapai inflasi secara moderat di atas 2% setelah periode inflasi yang terus-menerus berada di bawah target. Peninjauan ini dimaksudkan untuk selesai pada akhir musim panas.

Sementara itu, para pejabat membahas potensi perubahan komposisi neraca bank sentral.

“Banyak peserta menyatakan pandangan bahwa akan tepat untuk menyusun pembelian dengan cara yang mendekatkan komposisi jatuh tempo portofolio SOMA dengan jumlah utang Treasury yang beredar sekaligus meminimalkan risiko gangguan pada pasar,” demikian kutipan risalah tersebut.