Trump Bersiap Kenakan Tarif Baru Impor Mobil, Berlaku 2 April 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana mengumumkan tarif baru untuk impor mobil, usai sederet pungutan impor besar-besaran yang dilakukan sejak menjabat kembali di Gedung Putih.

Melansir dari Bloomberg, Sabtu (15/2/2025), tarif mendatang yang akan Trump berlakukan tersebut sebagai upaya menekan perusahaan-perusahaan untuk memindahkan produksinya ke Amerika Serikat (AS).

“Kami akan melakukannya sekitar tanggal 2 April,” kata Trump kepada para wartawan pada hari Jumat di Oval Office, ketika dia menandatangani sebuah perintah eksekutif mengenai kebijakan energi.

Langkah ini adalah yang terbaru dalam perang dagang yang meluas dengan cepat karena Trump memenuhi janji kampanyenya untuk menerapkan tarif besar-besaran pada sekutu dan saingan AS.

Langkah ini diambil sehari setelah Trump mengumumkan langkahnya yang paling ekspansif, memerintahkan pemerintahannya untuk mengembangkan rencana pengenaan tarif resiprokal terhadap berbagai mitra dagang, sebuah upaya untuk mengatasi apa yang dia katakan sebagai sistem yang merugikan AS.

Pungutan resiprokal terhadap negara-negara yang mengenakan pajak impor terhadap barang-barang AS dapat mulai diberlakukan pada April.

Pungutan tersebut berbeda dengan tarif sektoral yang dijanjikan Trump untuk otomotif dan telah mengancam industri lain, termasuk energi, semikonduktor, dan farmasi. Awal pekan ini, ia juga mengumumkan rencana untuk mengenakan bea masuk 25% untuk impor baja dan aluminium.

Ancaman tarif mobil ini membuat beberapa merek terbesar di Jepang, Jerman, dan Korea Selatan berada dalam bidikan Trump.

Menurut data dari Global Data, impor mobil menyumbang sekitar setengah dari pasar mobil AS tahun lalu. Sekitar 80% dari penjualan Volkswagen AG di AS diimpor, sementara 65% dari penjualan Hyundai-Kia di AS diimpor.

Berdasarkan US Commerce Department Data, mobil yang diimpor dari Meksiko mencapai 2,96 juta unit kendaraan jenis mobil penumpang dan truk ringan. Sementara itu, Korea Selatan berada di posisi kedua, di mana AS mengimpor sekitar 1,54 juta kendaraan.

Dalam pernyataan Trump pada Jumat kemarin, dirinya tidak memberikan perincian mengenai cakupan atau tingkat pungutan mobil yang potensial.

Tidak dijelaskan pula apa dampaknya terhadap kendaraan yang dibuat di bawah perjanjian perdagangan bebas antara AS, Kanada, dan Meksiko, yang dinegosiasikan ulang oleh Trump pada masa jabatan pertamanya. Rantai pasokan produksi mobil di seluruh Amerika Utara sangat terintegrasi.

Kelompok-kelompok perdagangan industri telah memperingatkan kenaikan harga dan kerusakan rantai pasokan dari tarif, tetapi mengisyaratkan bahwa mereka akan menunggu dan melihat pungutan spesifik apa yang telah direncanakan oleh pemerintahan Trump. Autos Drive America, yang melobi produsen mobil milik asing, tidak segera memberikan komentar dan Dewan Kebijakan Otomotif Amerika, yang berbicara atas nama produsen mobil Detroit, tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Saham General Motors Co. dan Ford Motor Co, yang keduanya memiliki operasi manufaktur besar di seluruh Amerika Utara, sedikit berubah pada akhir perdagangan Jumat.

Tetangga utara dan selatan Amerika, keduanya merupakan mitra dagang utama, telah menghadapi ancaman tarif impor 25% yang diumumkan Trump—dan kemudian ditunda hingga Maret—dalam upaya untuk mendapatkan konsesi dari Meksiko dan Kanada atas keamanan perbatasan, salah satu prioritas utamanya.

Chief Executive Officer Ford Jim Farley awal pekan ini memperingatkan bahwa bea masuk tersebut akan meledakkan lubang di industri AS yang belum pernah dilihat sebelumnya.

Trump telah menggunakan tarif untuk mendapatkan konsesi kebijakan dari negara-negara lain dalam hal imigrasi dan aliran obat-obatan terlarang. Dirinya juga telah menyoroti tarif sebagai alat yang menurutnya akan meyakinkan perusahaan-perusahaan untuk memindahkan produksi ke AS.

Pada saat kampanye, dia mengatakan bahwa ingin perusahaan mobil Jerman menjadi perusahaan Amerika, sebuah tujuan mulia yang tidak mungkin terwujud karena hambatan perdagangan.

Badan Perlindungan Lingkungan AS juga akan mengambil langkah awal untuk menolak pengabaian Undang-Undang Udara Bersih yang mengesahkan peraturan negara bagian California yang memaksa penjualan kendaraan tanpa emisi, yang pada akhirnya akan melarang penjualan mobil bertenaga bensin konvensional pada tahun 2035.

Administrator EPA Lee Zeldin, yang mendampingi Trump di Oval Office mengatakan bahwa pengabaian yang mengesahkan standar-standar California tersebut akan diajukan ke Kongres untuk ditinjau.

Langkah tersebut akan membuka peluang bagi Kongres untuk menargetkan pengabaian tersebut untuk dipercepat pencabutannya di bawah Undang-Undang Peninjauan Kongres.