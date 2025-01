Profil Frontier Airlines, Maskapai yang Usir Khabib Nurmagomedov dari Pesawat

Profil Frontier Airlines, maskapai AS yang dikabarkan mengusir salah satu atlet angkat Rusia Khabib Nurmagomedov

Bisnis.com, JAKARTA - Frontier Airlines merupakan maskapai AS yang juga tercatat di bursa AS (Nasdaq) dengan kode ULCC dikabarkan mengusir salah satu atlet bela diri Rusia Khabib Nurmagomedov.

ULCC sendiri didirikan pada 5 Juli 1994 dan resmi tercatat di bursa AS pada 1 April 2021. Frontier Airlines mengoperasikan lebih dari 120 tujuan di AS, Karibia, Meksiko dan Amerika Tengah.

Mengutip website resminya, ULCC mengklaim berkomitmen menjadi Maskapai Paling Ramah Lingkungan di Amerika.

Armada ULCC disebut sangat efisien, konfigurasi tempat duduk, dan inisiatif penghematan berat semuanya berkontribusi pada penghematan bahan bakar rata-rata maskapai sebesar 44% dibandingkan dengan maskapai AS lainnya (penghematan bahan bakar didasarkan pada konsumsi bahan bakar Frontier Airlines tahun 2023 per kursi-mil yang tersedia dibandingkan dengan rata-rata tertimbang maskapai besar AS).

Di pasar saham, berdasarkan data investing pukul 13.00 WIB, saham maskapai ini (ULCC) berada di posisi US$8.13 per saham atau turun 0,85% pada penutupan perdagangan, 10 Januari 2025.

Pada perdagangan sebelumnya ULCC dibuka di level US$8,35 per saham setelah sebelumnya ditutup di posisi S$8,16 per saham. Kapitalisasi pasar tercatat sebesar US$1.848 miliar.

Total pendapatan operasional mencapai US$935 juta, 6% lebih tinggi dibandingkan kuartal yang sama pada 2023, dengan peningkatan kapasitas sebesar 4%. Pendapatan per mil kursi yang tersedia (RASM) adalah 9,28 sen, 2 persen lebih tinggi dibandingkan kuartal yang sama pada 2023.

Sebelumnya maskapai AS ini ramai diperbincangkan setelah Atlet bela diri Rusia, Khabib Nurmagomedov dikeluarkan dari penerbangan maskapai Frontier Airlines di Bandara Internasional Harry Reid, Las Vegas dengan rute Las Vegas - San Francisco, Sabtu (11/1/2025) waktu setempat.

Berdasarkan unggahan akun media sosial Khabib mengatakan dirinya dikeluarkan dari penerbangan Frontier Airlines setelah beradu argumen terkait kursi darurat dengan salah satu awak kabin.

Khabib menjelaskan awak kabin yang datang bertanya dengan tidak sopan sejak awal. Meski Khabib sudah menjelaskan dapat berbahasa inggris dan setuju untuk syarat duduk di kursi darurat, pramugari tersebut tetap memintanya untuk pindah dari kursi tersebut.