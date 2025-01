China Utak-atik Kebijakan Demi Perkuat Mata Uang Yuan

People's Bank of China (PBOC) dan regulator lainnya akan memperkuat manajemen mereka terhadap pasar valuta asing untuk menjaga nilai tukar yuan.

Bisnis.com, JAKARTA - China meningkatkan dukungannya terhadap yuan dengan peringatan dan penyesuaian pada kontrol modalnya, setelah mata uang tersebut anjlok mendekati rekor terendah terhadap dolar AS dalam perdagangan luar negeri.

Mengutip Bloomberg pada Senin (13/1/2025), People's Bank of China (PBOC) dalam pernyataannya menyebut bank sentral dan regulator lainnya akan memperkuat manajemen mereka terhadap pasar valuta asing, menangani segala perilaku yang dapat mengganggu ketertiban pasar, dan mencegah risiko terjadinya kelebihan yuan. Beijing akan memastikan mata uang tersebut pada dasarnya stabil pada level yang wajar.

PBOC juga menyesuaikan aturannya untuk memungkinkan perusahaan meminjam lebih banyak dari luar negeri. PBOC menaikkan parameter makroprudensial untuk perusahaan dan lembaga keuangan pendanaan lintas batas menjadi 1,75 dari 1,5, menurut sebuah pernyataan. Terakhir kali PBOC melakukan langkah serupa adalah pada bulan Juli 2023.

Pelemahan yuan dalam beberapa bulan terakhir, didorong oleh ekonomi China yang lesu, dolar AS yang lebih kuat, dan potensi kenaikan tarif AS, membuat para pedagang mempertimbangkan komitmen PBOC untuk mempertahankan mata uang tersebut. Sejauh ini, bank sentral telah menahan nilai tukar harian sedikit lebih kuat dari ambang batas 7,2 untuk menawarkan dukungan sejak Donald Trump memenangkan pemilihan presiden AS.

"Untuk saat ini, stabilitas yuan tetap menjadi prioritas. Namun, dalam jangka menengah, keberhasilan strategi ini akan bergantung pada fundamental ekonomi," kata Tommy Xie, kepala penelitian makro Asia di Oversea-Chinese Banking Corp

Suku bunga acuan harian, yang membatasi pergerakan yuan dalam negeri sebesar 2% di kedua sisi, adalah alat yang paling sering digunakan PBOC untuk mengelola mata uang. Pada Senin, PBOC mengeluarkan penetapan lain yang jauh lebih kuat dari perkiraan pasar.

PBOC telah menggali lebih dalam perangkat dukungan mata uangnya bulan ini. Bank sentral berencana untuk menerbitkan sejumlah besar surat utang di Hong Kong, sebuah langkah yang akan menyerap likuiditas luar negeri dan mendorong permintaan mata uang tersebut.

Selain itu, PBOC telah menangguhkan pembelian obligasi pemerintah, yang dapat membantu memperlambat penurunan imbal hasil China yang tak kunjung berhenti dan mempersempit diskon suku bunganya terhadap AS.

Bank-bank milik negara minggu lalu mengurangi pinjaman yuan mereka di Hong Kong, sehingga investor lebih sulit membangun posisi short, menurut para pedagang.

Namun, investor telah memperkirakan PBOC pada akhirnya akan membiarkan yuan melemah untuk mengimbangi dampak tarif potensial AS. Kehati-hatian Federal Reserve atas pemotongan suku bunga di masa mendatang di tengah data AS yang kuat pada saat PBOC diharapkan melonggarkan kebijakannya lebih lanjut juga menekan Beijing untuk menyerah.

Lynn Song, kepala ekonom China Raya di ING Bank mengatakan, langkah-langkah itu kemungkinan akan memberikan beberapa dukungan untuk yuan dalam waktu dekat, meskipun tidak banyak mengubah faktor-faktor yang telah berkontribusi terhadap tekanan depresiasi.

"Pandangan kami adalah bahwa dolar-yuan akan tetap menjadi pasangan volatilitas yang relatif rendah dibandingkan dengan mata uang Asia lainnya," ujarnya.