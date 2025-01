Wamenkeu Anggito Abimanyu Diangkat jadi Guru Besar UGM

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu diangkat menjadi guru besar Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

Pengangkatan Anggito diumumkan lewat akun Instagram Universitas Gadjah Mada (UGM), @ugm.yogyakarta, pada Kamis (9/1/2024). Dia diangkat bersama 80 pengajar UGM lainnya.

"Kawan UGM, patut kita syukuri bersama atas bertambahnya 81 guru besar baru, sebuah capaian luar biasa," tulis UGM dalam keterangannya unggahannya.

Sebagai informasi, Anggito dilantik menjadi wakil menteri keuangan (Wamenkeu) oleh Presiden Prabowo Subianto pada 21 Oktober 2024. Bersama dua wamenkeu lainnya, Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono, Anggito membantu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengurusi perbendaharaan negara.

Anggito sendiri bukanlah orang baru di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Melansir dari situs resmi UGM, lulusan Sarjana Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan UGM (1985) tersebut pernah menjabat sebagai staf ahli menteri keuangan pada 1999—2003.

Kemudian, dia naik menjadi kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Era Presiden Megawati Soekarnoputri hingga Susilo Bambang Yudhoyono selama periode 2003—2010.

Baca Juga : Sri Mulyani Minta Wamen Anggito Kejar Potensi Pajak dari Shadow Economy

Usai dari Kemenkeu, pria kelahiran Bogor, 19 Februari 1963 itu sempat menjabat sebagai direktur jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Kementerian Agama (2012—2014).

Anggito pun beralih ke ranah ekonom perbankan, sebagai chief economist Bank BRI (2014-2017) dan pada waktu yang sama dirinya juga menjadi komisaris Bank BRI Syariah (2015-2017).

Bekalnya yang pernah menjabat di Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, dan bank syariah, Anggito diamanatkan sebagai kepala badan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada periode 2017—2022. Pada 2022, Anggito pernah mendaftar sebagai calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), namun tak lolos.

Lantas dirinya melanjutkan kegiatannya sebagai dosen di Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2018—sekarang) dan Ketua Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM (2022—sekarang).

Anggito sendiri berhasil meraih gelar Masters of Science dan Doctor of Philosophy dari University of Pennsylvania, Philadelphia, Amerika Serikat pada 1989 dan 1993.