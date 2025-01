Tak Hanya ke Kemenperin, Petinggi Apple Nick Amman Juga Kunjungi BKPM

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Tim Apple Inc. dari kantor pusat Amerika Serikat (AS) terpantau melanjutkan lawatannya di Indonesia ke kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanam Modal atau BKPM pada Selasa (7/1/2025) sore.

Usai kunjungannya ke Kementerian Perindustrian, Vice President of Global Policy Apple Nick Amman yang menaiki mobil Alphard berwarna hitam sampai di kantor BKPM, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, sekitar pukul 18.09 WIB.

Amman yang mengenakan setelan jas berwarna abu-abu tidak memberikan keterangan saat sampai lingkungan BKPM dan langsung menuju lobby gedung.

Pertemuan ini merupakan yang pertama kali antara Apple dari kantor pusat dengan Kementerian Perindustrian setelah kabar pemblokiran penjualan produk Apple terbaru, termasuk iPhone 16.

Sebelumnya dalam pertemuan Amman di Kemenperin, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menyampaikan telah resmi menerima proposal Apple Inc. terkait investasi di Indonesia untuk memenuhi syarat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) demi mendapatkan izin edar produk terbarunya

Agus mengatakan, proposal tersebut telah diterima pihaknya pada 6 Januari 2025 kemarin dan sedang dalam tahap negosiasi bersama tim teknis Kemenperin dan Apple pada hari ini

“Saya sampaikan bahwa tidak ada time frame yang kita tetapkan. Bisa done deal hari ini. Bisa done dealmalam ini. Bisa done deal besok. Bisa done deal next week. Bisa next month. Jadi, untuk waktu kami tidak tetapkan target. Yang kami tetapkan target itu adalah substansinya,” kata Agus di Kantor Kemenperin, Selasa (7/1/2025

Adapun, negosiasi dengan pihak Apple dijadwalkan berlangsung selama dua hari, yakni pada hari ini 7 Januari dan besok, Rabu (8/1/2025).