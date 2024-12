Pendiri HBO dan Cablevision Charles Dolan Meninggal Dunia

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA -- Charles Dolan, Pelopor Televisi Berbayar dan Pendiri HBO, Meninggal Dunia di Usia 98 Tahun

New York – Charles Dolan, pelopor televisi berbayar yang mendirikan Home Box Office Inc. (HBO) dan Cablevision Systems Corp., meninggal dunia pada usia 98 tahun.

Ia wafat karena sebab alamiah pada Sabtu (28/12/2024) waktu setempat, dikelilingi oleh keluarganya, menurut pernyataan keluarga yang disampaikan oleh seorang juru bicara, dikutip dari Bloomberg.

Dolan dikenal sebagai seorang inovator di industri televisi kabel. Ia memulai kariernya dengan memenangkan waralaba TV kabel pertama di Manhattan pada tahun 1965. Langkah itu menjadi pijakan awal sebelum mendirikan HBO, layanan televisi berbayar yang menawarkan program berkualitas kepada pemirsa.

Setelah kehilangan kendali atas HBO, Dolan mendirikan Cablevision Systems Corp. pada tahun 1973 di Long Island, New York. Dimulai hanya dengan 1.500 pelanggan, perusahaan tersebut berkembang menjadi salah satu operator kabel terbesar di Amerika Serikat dengan 2,6 juta pelanggan video pada 2015. Pada tahun yang sama, Cablevision diakuisisi oleh Altice NV dalam kesepakatan senilai US$17,7 miliar, menandai akhir perjalanan Dolan di industri kabel setelah lebih dari empat dekade.

Cablevision juga menciptakan sejumlah inovasi, termasuk meluncurkan saluran berita lokal 24 jam pertama di AS pada tahun 1986 di Long Island. Dolan tetap memegang kendali perusahaan hingga Cablevision go public pada 1986 dan terus menjadi pemain penting di industri ini.

Selain HBO, Dolan mendirikan Bravo pada 1980, saluran TV kabel yang berfokus pada seni pertunjukan, dan meluncurkan jaringan lain seperti American Movie Classics (AMC), MuchMusic USA, dan Independent Film Channel. Ia juga memulai Bravo dan WE: Women’s Entertainment, serta mengakuisisi The Sundance Channel pada 2008.

Pada akhir 1990-an, Cablevision berinvestasi di berbagai bisnis termasuk Radio City Music Hall di Manhattan dan tim olahraga seperti New York Knicks, New York Rangers, dan New York Liberty.

Charles Francis Dolan lahir pada 16 Oktober 1926, di Cleveland, Ohio. Ia menikahi Helen Burgess, dan bersama-sama mereka memiliki enam anak, termasuk James Dolan, yang menjadi ketua Madison Square Garden Co. Kekayaan Dolan tercatat sebesar US$5,6 miliar pada akhir 2021, menurut Bloomberg Billionaires Index.