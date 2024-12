Pengembang Indonesia Raih 8 Penghargaan PropertyGuru Asia 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, BANGKOK — Para pengembang dari Indonesia memenangkan delapan penghargaan dalam ajang PropertyGuru Asia Property Awards 2024 yang berlangsung di Athenee Hotel, Luxury Collection Hotel, Bangkok Thailand, Jumat (13/12/2024) malam.

Grand Final PropertyGuru Asia Property Awards Tahunan ke-19, yang didukung oleh V-ZUG Thailand, menampilkan lebih dari 130 pengembang dan praktisi desain real estat terbaik di kawasan Asia Pasifik.

Managing Director Marketplaces PropertyGuru Group, Jeremy Williams, mengatakan bahwa penghargaan yang diberikan kepada pemenang mencerminkan komitmen dari PropertyGuru terhadap mada depan real estate keberlanjutan.

“Dengan meningkatkan tolok ukur ketahanan dan keberlanjutan, kami memberdayakan masyarakat untuk hidup, bekerja, dan berkembang dalam lingkungan yang ramah lingkungan,” katanya.

Penghargaan ini, menurutnya, tidak hanya menghormati upaya para pengembang dan praktisi desain dalam memajukan industri, tetapi juga menginspirasi inovasi yang bermanfaat bagi para konsumen properti, agen, dan investor dalam menciptakan masa depan bagi lingkungan di Asia.

Asia Property Awards merupakan program penghargaan bergengsi di kawasan Asia Pasifik yang diberikan kepada pemenang sesuai dengan keunggulan masing-masing dari berbagai kategori, termasuk pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan.

General Manager PropertyGuru Asia Property Awards and Events, Jules Kay, mengatakan rangkaian PropertyGuru Asia Property Awards 2024 mencakup banyak penghargaan untuk pertama kalinya.

“Kami juga memberikan penghargaan kepada individu-individu, legenda industri dan bintang baru yang siap mengubah keadaan. Melalui People’s Choice Awards, kami berinteraksi dengan pembeli properti, memberi mereka platform untuk mendukung pengembang yang memiliki aspirasi dan nilai yang sama,” katanya.

Dalam ajang penghargaan Asia Property Awards ke-19 Tahun 2024, pengembang dari Filipina mendapatkan paling banyak penghargaan yakni mencapai 12 penghargaan, Malaysia 11 penghargaan, Indonesia 8 penghargaan, Singapura 8 penghargaan, Australia 7 penghargaan, China 5 penghargaan, Thailand 4 penghargaan, Vietnam 4 penghargaan, Hong Kong & Makau 4 penghargaan, dan sejumlah negara lainnya.

Ajang Grand Final PropertyGuru Asia Property Awards ke-19 ini juga menampilkan debut penghargaan di Timur Tengah, dan edisi terbaru penghargaan di China Daratan, Hong Kong, Makau, Jepang, India, Sri Lanka, dan Kamboja.

Untuk pertama kalinya, Zhuhai Huafa Properties Co., Ltd. dari China Daratan mendapat penghargaan sebagai Best Developer (Asia). Kemudian Arab Saudi memulai debutnya di Grand Final denga memenangkan Best Mixed Use Developer (Asia) untuk Oud Real-Estate Development Company.

PENGHARGAAN INDONESIA

Indonesia meraih delapan kemenangan yang dipimpin oleh Paramount Land sebagai peraih gelar Best Township Developer (Asia). Sinar Mas Land memperoleh berbagai gelar untuk BSD City dan Kampus Biomedis, serta perusahaan patungan yakni Greenland International Industrial Center (GIIC) di Kota Deltamas oleh JV Sinar Mas Land & Sojitz Corporation dan Navapark oleh PT Bumi Parama Wisesa, Hongkong Land & Sinar Mas Land J/V.

Pemenang lain dari pengembang Indonesia adalah DM Projects Group yang memenangkan Salty Jim Villa, PT Adhi Commuter Properti Tbk. untuk LRT Kota Cibubur, dan Grup Summarecon untuk Flora di Summarecon Bandung.

Berikut daftar pengembang Indonesia yang memenangkan PropertyGuru Asia Property Award 2024:

1. Best Mega Township Development (Asia)

BSD City by Sinar Mas Land (pemenang)

2. Best TOD Condo Development (Asia)

LRT City Cibubur by PT Adhi Commuter Properti Tbk. (pemenang)

3. Best Completed Housing/Landed Development (Asia)

Flora at Summarecon Bandung by Summarecon Group (pemenang)

4. Best Mega Scale Industrial Development (Asia)

Greenland International Industrial Center (GIIC) at Kota Deltamas by Sinar Mas Land & Sojitz Corporation (Joint Venture) (pemenang)

5. Best Smart Building Development (Asia)

Biomedical Campus by Sinar Mas Land (pemenang)

6. Best Green Development (Asia)

Navapark by PT Bumi Parama Wisesa, Hongkong Land & Sinar Mas Land (Joint Venture) (pemenang)

7. Best Housing / Landed Interior Design (Asia)

Salty Jim Villa by DM Projects Group (pemenang)

8. Best Township Developer (Asia)

Paramount Land

FINALIS

Di sisi lain, sejumlah pengembang dari Indonesia menjadi finalis di level Asia dalam ajang PropertyGuru Asia Property Award 2024. Berikut daftarnya:

Best Developer (Asia)

Sinar Mas Land (finalis)

Best Township Development (Asia)

Summarecon Bogor by Summarecon Group (finalis)

Best Mid End Condo Development (Asia)

Aspen Peak by Rumapadu by Harmas Land & Integrasi Transit Jakarta (ITJ) (finalis)

Best Mid End Housing / Landed Development (Asia)

Leonora at Summarecon Serpong by Summarecon Group (finalis)

Best Affordable Housing / Landed Development (Asia)

Britania Bekasi by PT. Mekar Agung Sejahtera (finalis)

Spring Residence at Spring City, Sentul City by PT Sentul City Tbk. (finalis)

Best Retail Development (Asia)

23 Paskal Shopping Center by PT Indonesian Paradise Property Tbk and Subsidiaries (finalis)



Best Nature Integrated Development (Asia)

The Morizen at Summarecon Mutiara Makassar by Summarecon Group & Sumitomo Forestry (finalis)



Best Township Masterplan Design (Asia)

Paramount Petals by Paramount Land (finalis)



Best Housing/Landed Architectural Design (Asia)

The Links Golf Villas by PT New Kuta Golf And Ocean View (finalis)