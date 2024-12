Rilis Logo Baru, Ini Rekam Jejak LippoLand di Industri Properti

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – LippoLand memperkenalkan logo baru usai berkiprah di industri properti selama lebih dari 40 tahun.

CEO LippoLand David Iman Santosa mengatakan perusahaan resmi memperkenalkan visi, misi, dan logo baru yang merefleksikan keberadaan perusahaan real estat yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Visi, misi, dan logo baru ini merupakan representasi kami untuk membuat LippoLand menjadi benchmark di properti Indonesia," kata David dalam siaran pers, Kamis (5/12/2024).

Dia menjelaskan LippoLand mewakili identitas korporat baru untuk segmen real estat PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR), Lippo Cikarang Cosmopolis, dan San Diego Hills, terpisah dari HoldCo.

David menilai industri properti Indonesia ke depannya diproyeksikan tetap bertumbuh dan berperan penting dalam menggerakkan perekonomian nasional.

Rekam jejak LippoLand dimulai pada pertengahan 1980-an yang hingga saat ini telah membangun 5 township, yaitu Lippo Village, Lippo Cikarang Cosmopolis, Tanjung Bunga Makassar, Holland Village Manado, dan Park Serpong.

LippoLand juga mengembangkan 12 large scale integrated development, yakni Kemang Village, The St. Moritz Penthouses & Residences, City of Tomorrow, Park View Apartments, dan Nine Residence.

Selain itu, termasuk Holland Village Jakarta, Embarcadero Suites, Millenium Village, Orange County, Lippo Office Tower St. Moritz, Lippo Thamrin, dan Lippo Tower Holland Village Jakarta.

Di saat yang sama, lanjutnya, LippoLand telah menjual lebih dari 10.000 unit properti, melayani dan mengelola lebih dari 55.000 unit properti, serta menghadirkan taman pemakaman San Diego Hills.