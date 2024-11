Arahan Prabowo di Pertemuan Tahunan BI: Sinergi dan Stabilitas Kunci Transformasi

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (BI), Jumat (29/11/2024). Dia menekankan bahwa sinergi dan stabilitas merupakan kunci dari transformasi perekonomian Indonesia.

Prabowo berpesan bahwa sinergi, kolaborasi, kerja sama serta persatuan dan kerukunan menjadi rumus keberhasilan suatu bangsa. Tidak hanya elite politik, tetapi juga pengambil kebijakan ekonomi dan keuangan.

"Saya kira kalau sudah temanya seperti ini tidak perlu saya banyak kasih pengarahan lagi, karena you are on the right track. Kalau Gubernur BI, kalau para pengendali perbankan Indonesia memiliki semangat seperti ini artinya semangat cinta Tanah Air," ujarnya di Kantor BI, Jakarta, Jumat (29/11/2024) malam.

Prabowo lalu menuturkan Indonesia sudah memiliki hampir semua elemen yang diperlukan untuk menjadi negara maju seperti kekayaan sumber daya alam. Meski demikian, dia mengaku banyak yang belum memahami efek dan dampak kepemilikan kekayaan tersebut.

"Karena itu pelaku-pelaku perbankan terutama mereka-mereka yang bertanggung jawab atas kebijakan umum atas regulasi dari pihak pemerintah, dari pihak otoritas keuangan memainkan peran yang sangat penting, dan untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Gubernur Bank Indonesia, jajaran Bank Indonesia, jajaran otoritas keuangan dan semua pengambil keputusan, semua yang bertanggung jawab atas perumusan dan pengendalian ekonomi Indonesia," pesannya.

Di sisi lain, pria yang juga Ketua Umum Partai Gerindra itu menilai bahwa Indonesia secara garis besar cukup tenang dan kondusif di tengah situasi penuh ketidakpastian dari global. Salah satu indikatornya yakni pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang dinilai olehnya berjalan dengan tenang dan damai.

"Ini menandakan terjadi suatu kematangan, terjadi suatu proses pendewasaan dalam bermasyarakat, bernegara, berpolitik. Bahwa pergantian politik, pergantian kepala daerah itu menjadi hal yang biasa, bahwa kita bisa ganti pemimpin dengan damai melalui kotak suara," kata Prabowo.

Adapun dalam kesempatan yang sama, Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan bank sentral akan terus bekerja sama dan memperkuat sinergi dengan seluruh pihak. Termasuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), DPR dan lain-lain.

"BI akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah, KSSK, DPR dan berbagai pihak," kata Perry dalam sambutannya.