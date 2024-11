LAPORAN dari RIO DE JANEIRO: Prabowo Ungkap Effort Pengusaha Brasil Bertemu di Hari Minggu

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, RIO DE JANEIRO — Presiden Prabowo Subianto berkelakar bahwa sudah tak lagi mengingat hari usai panjangnya perjalanan ke luar negeri yang dilakukannya selama sembilan hari belakangan.

Hal itu disampaikan oleh Prabowo dalam Indonesia-Brazil Business Forum di Hotel Copacabana Palace, Rio de Janeiro, Brasil, Minggu (17/11/2024). Forum yang diselenggarakan oleh Kadin Indonesia, Kementerian Luar Negeri RI, serta Kedutaan Besar Indonesia untuk Brasil itu merupakan acara pendamping dari G20.

Untuk diketahui, Brasil merupakan negara keempat yang dikunjungi Prabowo dalam kunjungan kenegaraannya. Sebelum mendarat di Rio, Sabtu (16/11/2024) dini hari, Prabowo telah bertandang ke China, Amerika Serikat (AS), serta Peru.

"I'm confused, I don't know the days anymore [Saya bingung, saya tidak tahu hari lagi]," ujarnya kepada para pengusaha Brasil di forum tersebut sambil disambut tawa.

Prabowo lalu mengaku kaget bahwa forum yang dihadirinya itu diselenggarakan pada hari Minggu. Padahal, imbuhnya, dia tahu hari tersebut merupakan hari yang suci bagi masyarakat Brasil.

"I understand Sunday is a sacred day, but you make the effort to come here and meet us [Saya mengerti bahwa Minggu adalah hari yang suci, namun kalian berusaha untuk datang ke sini dan bertemu kami]," ucapnya kepada peserta forum.

Adapun forum tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri dan pejabat Kabinet Merah Putih yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Wakil Menteri Keuangan Thomas A. Djiwandono, Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Kacaribu, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Kemudian, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim Djojohadikusumo, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Shinta Kamdani, serta sejumlah pengusaha lainnya.

Sementara itu, berdasarkan daftar hadir yang dilihat Bisnis, terdapat 58 tamu yang merupakan pengusaha, asosiasi pengusaha, serta perwakilan lembaga/institusi ekonomi di Brasil yang dikonfirmasi hadir pada forum tersebut.

Beberapa perusahaan yang hadir adalah ABCZ, Latam, Agropalma, Alvoar Bioenergia, dan Bioenergy.