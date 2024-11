The Fed Beri Sinyal Perlambat Laju Pemangkasan Suku Bunga

Jerome Powell menyebut kinerja perekonomian AS baru-baru ini sangat baik, sehingga memberikan ruang bagi The Fed untuk menurunkan suku bunga dengan hati-hati.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), Jerome Powell menyebut kinerja perekonomian AS baru-baru ini sangat baik, sehingga memberikan ruang bagi para bankir bank sentral untuk menurunkan suku bunga dengan hati-hati.

“Perekonomian tidak mengirimkan sinyal apa pun bahwa kita perlu segera menurunkan suku bunga. Kekuatan yang kami lihat dalam perekonomian saat ini memberi kami kemampuan untuk mengambil keputusan dengan hati-hati," kata Powell di Dallas dikutip dari Bloomberg, Jumat (15/11/2024).

Para gubernur bank sentral AS mulai menurunkan biaya pinjaman pada bulan September dengan pemotongan agresif sebesar setengah poin persentase. Mereka kemudian menurunkan kembali suku bunga kebijakan sebesar seperempat poin pada pekan lalu.

The Fed telah mengisyaratkan kesediaan untuk menurunkan suku bunga lebih lanjut selama inflasi terus melambat. Komentar Powell sejalan dengan beberapa rekannya yang menganjurkan pendekatan pelan-pelan terhadap penurunan suku bunga di masa depan.

“Kami berada di ambang jeda. Jelas bahwa The Fed telah mengambil kebijakan yang lebih tegas daripada yang diperlukan pada saat ini,” kata Lindsey Piegza, Chief Economist di Stifel Financial Corp.

Piegza memperkirakan The Fed akan melakukan jeda pemangkasan suku bunga pada Januari mendatang dan kemudian hanya melakukan pemotongan paling banyak tiga kali pada tahun depan.

Dalam diskusi yang dimoderatori setelah pidatonya, Powell menambahkan bahwa ketidakpastian mengenai tingkat suku bunga yang netral – di mana kebijakan tidak menstimulasi atau menghambat pertumbuhan – memberikan alasan lain untuk mengambil tindakan secara hati-hati. Beberapa pejabat Fed mengatakan mereka yakin suku bunga The Fed masih berada pada wilayah yang membatasi dan lebih memilih penurunan suku bunga secara bertahap.

“Dalam situasi ini, yang perlu kita lakukan adalah berhati-hati. Ketika bank sentral mendekati kisaran tingkat netral yang masuk akal, mungkin kita memperlambat langkah yang kita lakukan hanya untuk meningkatkan peluang agar kita dapat melakukan hal ini dengan benar," kata Powell.

Data yang dirilis awal pekan ini menunjukkan ukuran inflasi AS tetap kuat di bulan Oktober. Indeks harga konsumen inti – yang tidak termasuk biaya makanan dan energi – meningkat 0,3% untuk bulan ketiga.

“Inflasi mendekati target jangka panjang kami sebesar 2%, namun hal tersebut belum tercapai,” kata Powell. “Kami berkomitmen untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Dengan kondisi pasar tenaga kerja yang berada dalam kondisi yang tidak seimbang dan ekspektasi inflasi yang terjaga dengan baik, saya memperkirakan inflasi akan terus turun menuju tujuan kami sebesar 2%, meskipun terkadang dalam jalur yang bergelombang.”

Powell tidak memberikan komentar mengenai kemungkinan pemotongan suku bunga pada pertemuan bulan Desember.

Kebijakan moneter bisa menghadapi tantangan tahun depan jika Presiden terpilih Donald Trump memenuhi janji kampanyenya untuk memotong pajak, membatasi imigrasi dan menerapkan tarif. Ketidakpastian kebijakan mungkin juga berkontribusi terhadap sikap The Fed yang lebih lamban dalam menurunkan suku bunga saat ini.

Kebijakan Trump

Adapun, Powell juga kembali mengulangi komentarnya bahwa masih terlalu dini bagi para pengambil kebijakan untuk melakukan perubahan dalam mengantisipasi kebijakan fiskal atau perdagangan baru di masa pemerintahan Presiden terpilih AS, Donald Trump.

“Saya pikir kita punya waktu untuk melakukan penilaian mengenai dampak bersih dari perubahan kebijakan terhadap perekonomian sebelum kita bereaksi,” katanya.

Dia menekankan bahwa jika menyangkut potensi tarif baru, reaksi mitra dagang AS akan memperumit dampaknya terhadap AS, dan dampak negatif terhadap pertumbuhan dapat berlawanan dengan dampak positif kebijakan fiskal.

“Hal lainnya adalah: Bagaimana dengan pembalasan? Selain itu, hal ini terjadi pada saat terdapat kebijakan fiskal yang dapat mendukung perekonomian. Jadi, apa sebenarnya efek akhirnya?” katanya.

Trump juga mengkritik The Fed dan Powell. Pada konferensi pers 7 November, Powell mengatakan dia tidak akan meninggalkan The Fed jika diminta mengundurkan diri. Dia juga menambahkan bahwa segala upaya untuk menurunkan dia atau gubernur Fed lainnya dalam posisi kepemimpinan tidak diizinkan berdasarkan hukum.

Perekonomian AS terus berkembang dengan pesat, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 3% selama dua tahun terakhir. Sementara itu, pasar tenaga kerja telah mendingin, namun tetap tangguh.

Powell mengatakan, pasar tenaga kerja berada dalam kondisi yang solid, dan menurut banyak metrik, pasar tenaga kerja kembali ke tingkat lebih normal sesuai dengan mandat ketenagakerjaan maksimum.

“Membaiknya kondisi pasokan telah mendukung kinerja perekonomian yang kuat ini. Tenaga kerja telah berkembang pesat, dan produktivitas telah tumbuh lebih cepat selama lima tahun terakhir dibandingkan dua dekade sebelum pandemi, sehingga meningkatkan kapasitas produktif perekonomian dan memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang pesat tanpa terlalu panas," ujar Powell.

Produktivitas yang lebih tinggi, yang memungkinkan pekerja menghasilkan lebih banyak output per jam, membantu membatasi inflasi dan merupakan kunci pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Beberapa pengambil kebijakan, termasuk Neel Kashkari dari Fed Minneapolis, mengatakan bahwa produktivitas yang lebih tinggi pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan suku bunga yang lebih sedikit.

“Pada akhirnya, arah kebijakan suku bunga akan bergantung pada bagaimana data yang masuk dan prospek ekonomi berkembang,” kata Powell.

Tinjauan Kerangka Kerja

Ketua The Fed juga menyampaikan komentarnya yang paling terbuka mengenai tinjauan kerangka kerja bank sentral yang akan datang.

Dia mengatakan pertanyaan yang diajukan dalam tinjauan ini akan berkisar pada seberapa besar kekhawatiran para pembuat kebijakan terhadap batas bawah nol saat ini. Hal tersebut karena suku bunga tampaknya akan tetap berada pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi.

Sejak 2008 lalu, para pejabat telah memangkas suku bunga acuan mereka menjadi nol sebanyak dua kali, sehingga membatasi efektivitas kebijakan moneter.

Meskipun Powell mengatakan The Fed belum membuat keputusan apa pun, dia menyarankan bank sentral akan beralih ke target inflasi tradisional.

Adapun kerangka kerja yang ada saat ini, yang dirilis pada 2020, menyatakan bahwa para pengambil kebijakan akan mengejar periode yang melampaui target The Fed sebesar 2% ketika pertumbuhan harga terus-menerus berada di bawah target mereka.

“Pada saat yang sama, kasus dasar (base case) harus lebih seperti fungsi reaksi tradisional,” kata Powell. “Anda tidak menjanjikan overshoot, Anda hanya menargetkan inflasi. Kami belum membuat keputusan apa pun, tapi itulah pertanyaan yang akan kami ajukan.”