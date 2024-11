Jelang Lengser, Joe Biden Akan Bertemu Xi Jinping di KTT APEC Peru

Presiden AS Joe Biden akan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping pada forum Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) pada pada Sabtu (16/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden AS, Joe Biden, akan bertemu dengan Presiden China, Xi Jinping, pada forum Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) pada pada Sabtu (16/11/2024) mendatang. Pertemuan tersebut akan menjadi yang terakhir untuk Biden jelang pergantian kekuasaan di AS.

Mengutip Bloomberg pada Kamis (14/11/2024), kedua pemimpin akan berada di Lima, Peru untuk menghadiri forum APEC. Mereka terakhir kali bertemu secara langsung setahun yang lalu di pertemuan puncak yang sama ketika Biden menjamu Xi di luar San Francisco.

Dengan berakhirnya masa jabatannya, kekuasaan Biden akan berkurang secara signifikan ketika dia duduk berhadapan dengan Xi. Sementara itu, pemimpin China tersebut kemungkinan besar sudah fokus untuk berurusan dengan Presiden terpilih dari Partai Republik Donald Trump.

Trump untuk masa jabatan keduanya di Gedung Putih telah mengancam akan melipatgandakan perang dagangnya dengan China, dengan rencana untuk mengenakan tarif yang tinggi terhadap semua impor dari negara tersebut.

Para pejabat senior pemerintahan Biden, yang meminta tidak disebutkan namanya untuk membahas pertemuan mendatang, menolak berkomentar ketika ditanya apakah presiden AS berencana menyebutkan Trump atau usulan kebijakannya dalam percakapannya dengan Xi.

Mereka juga menyampaikan pertanyaan apa pun kepada tim transisi Trump mengenai apakah presiden mendatang dan para penasihatnya telah menerima – atau diminta – pengarahan intelijen rahasia mengenai China.

"Transisi presiden adalah momen penting yang unik dalam geopolitik dan Biden akan menekankan bersama Xi perlunya menjaga stabilitas, kejelasan, prediktabilitas dalam hubungan AS-China selama masa ini," kata Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan dalam penjelasan terpisah dengan wartawan pada hari Rabu.

Dia menyebut persaingan dengan China sebagai “prioritas utama” bagi pemerintahan berikutnya.

Berbeda dengan pertemuan Biden-Xi pada 2023, kali ini fokusnya bukan pada penyampaian hasil atau pengembangan kemajuan yang telah dicapai. Sebaliknya, Biden diharapkan menggunakan pertemuan tatap muka terakhir mereka sebagai kesempatan untuk menekankan isu-isu yang menjadi perhatian.

Di antaranya adalah dukungan berkelanjutan China terhadap basis industri pertahanan Rusia, yang menurut seorang pejabat senior sepertinya tidak akan berhenti dan oleh karena itu akan menjadi topik yang juga akan menjadi perhatian pemerintahan mendatang.

Namun, Biden akan bersusah payah menunjukkan keberhasilan strategi “diplomasi intensif” dengan China, dan kemajuan dalam tiga pencapaian yang Gedung Putih kutip dari pertemuan terakhir para pemimpin di California: mengenai komunikasi militer-ke-militer, upaya pemberantasan narkotika dan kecerdasan buatan – masing-masing merupakan upaya Amerika untuk meningkatkan dialog dengan para pejabat China untuk membatasi kesalahpahaman dan ketidakstabilan.

Bagi Beijing, ini mungkin merupakan kesempatan untuk meninjau kembali hubungan bilateral yang telah stabil selama setahun terakhir. Pertemuan Xi-Biden pada 2023 telah menyebabkan banyaknya keterlibatan diplomatik dan dimulainya kembali saluran komunikasi, sehingga membantu meredakan ketegangan pada saat ekonomi China sedang melambat.

Namun, hal ini kemungkinan akan sulit untuk dilanjutkan mengingat Trump telah memilih orang-orang dengan rekam jejak yang keras terhadap Beijing untuk menduduki posisi-posisi penting dalam pemerintahannya. Salah satu orang tersebut adalah Marco Rubio yang ditunjuk sebagai menteri luar negeri, dan Mike Waltz sebagai penasihat keamanan nasional. Hal ini dapat membawa gejolak baru dalam hubungan AS-China.

Dugaan Peretasan

Pertemuan tersebut menyusul dugaan peretasan jaringan telekomunikasi Amerika oleh China yang sedang diselidiki oleh komunitas intelijen AS. Para pejabat AS percaya bahwa kelompok peretas China yang dijuluki Salt Typhoon oleh Microsoft Corp. mungkin telah berada di dalam telekomunikasi AS selama berbulan-bulan dan menemukan rute ke jalur akses untuk penyadapan yang diizinkan pengadilan.

Peretasan besar-besaran ini menargetkan kampanye Trump serta Wakil Presiden Kamala Harris, saingannya dalam pemilihan umum Partai Demokrat.

Sullivan pada hari Minggu menyebutnya sebagai “serangan yang sangat signifikan” dalam sebuah wawancara di acara Face the Nation di CBS dan mengatakan bahwa Biden mengemukakan spionase yang dimungkinkan oleh dunia maya setiap kali dia berbicara dengan Xi.

“Ini adalah sesuatu yang sedang digali secara besar-besaran oleh FBI, Departemen Keamanan Dalam Negeri, dan seluruh perusahaan keamanan nasional kita,” katanya. “Dan tentu saja, hal ini akan menjadi agenda antara setiap pejabat Amerika dan setiap pejabat China dalam beberapa minggu mendatang.”

Seorang pejabat senior pemerintahan mengatakan Biden akan memperingatkan Xi tentang apa yang mereka anggap sebagai serangan sembrono terhadap jaringan-jaringan penting AS dan bahwa tindakan seperti itu hanya akan mengarah pada pemisahan lebih lanjut dari teknologi asal China.

Kedua negara adidaya ini terus berselisih mengenai isu-isu mulai dari Taiwan, Ukraina, hingga Laut Cina Selatan. Pemerintahan Biden juga telah memberlakukan pembatasan teknologi dan larangan terhadap kendaraan listrik China, serta menambahkan lebih banyak tarif ke tarif yang sudah ada sejak masa jabatan pertama Trump.

Tim Biden sering memuji upayanya untuk menjaga saluran komunikasi terbuka, termasuk melalui Sullivan dan timpalannya Wang Yi, yang telah membantu memperkuat hubungan.