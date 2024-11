Laju Pemangkasan Suku Bunga The Fed Diramal Melambat usai Trump jadi Presiden AS

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Kembali terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS tampaknya menempatkan bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed) pada jalur penurunan suku bunga yang lebih lambat.

Hal tersebut seiring dengan potensi kebijakan baru yang diambil oleh Trump untuk meningkatkan perekonomian dan menghentikan, atau membalikkan, perlambatan inflasi.

Mengutip Reuters, para gubernur bank sentral AS masih diperkirakan akan memangkas suku bunga acuan The Fed sebesar seperempat poin persentase ke kisaran 4,50%-4,75% ketika mereka menyelesaikan pertemuan kebijakan dua hari pada Kamis (7/11/2024) waktu setempat.

Kontrak berjangka yang terkait dengan kebijakan suku bunga The Fed juga memperhitungkan penurunan suku bunga pada bulan Desember, meskipun dengan tingkat kepercayaan yang sedikit lebih rendah dibandingkan sebelumnya, karena bank sentral mengkalibrasi ulang biaya pinjaman terhadap inflasi yang kini mendekati target 2%, dan pasar tenaga kerja yang melemah.

Namun, dalam perubahan yang mungkin berdampak besar bagi bisnis dan rumah tangga yang ingin membiayai kembali utangnya atau melakukan pinjaman baru, para pedagang kini bertaruh bahwa The Fed hanya akan memangkas suku bunga kebijakannya sebanyak dua kali pada tahun 2025, menurunkannya ke kisaran 3,75%-4% dan kemungkinan akan memakan waktu hingga Juli untuk melakukannya.

Jika pertaruhan tersebut berhasil, akhir dari kampanye penurunan suku bunga The Fed saat ini akan terjadi setahun lebih cepat dan suku bunga akan menjadi satu poin persentase lebih tinggi dari perkiraan sebagian besar pembuat kebijakan The Fed setelah penurunan suku bunga awal mereka pada bulan September.

Data ekonomi yang lebih kuat dari perkiraan sejak pertemuan September telah secara progresif mengatur ulang ekspektasi suku bunga pasar dan memilih jalur penurunan suku bunga yang lebih dangkal.

Perubahan pandangan tersebut semakin menguat ketika Trump meraih kemenangannya atas Wakil Presiden Partai Demokrat Kamala Harris hanya beberapa jam setelah pemungutan suara terakhir ditutup pada Rabu pagi.

Trump berkampanye dengan janji-janji untuk memperbaiki perekonomian yang sedang lesu dan berencana untuk mengenakan tarif yang lebih tinggi, mengurangi pajak, dan merilis kebijakan keras terhadap imigrasi untuk melakukan hal tersebut.

Para ekonom mengatakan kebijakan-kebijakan tersebut kemungkinan besar akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat dan pasar tenaga kerja yang lebih ketat, serta biaya impor yang lebih tinggi, serta memberikan tekanan pada harga-harga.

Beberapa ekonom Wall Street mengutip risiko-risiko tersebut ketika mereka memperkirakan penurunan suku bunga Fed yang lebih sedikit pada tahun depan.

Beberapa analis memperingatkan, dampak kebijakan Trump dapat berlangsung selama bertahun-tahun, dan tidak jelas seberapa penuh dia akan menepati janjinya.

“Penundaan implikasi inflasi dari tarif dan kebijakan fiskal ekspansif memungkinkan The Fed untuk terus memangkas suku bunga hingga tahun 2026, karena bank sentral masih perlu mengkalibrasi ulang kebijakan moneter agar tidak terlalu membatasi,” tulis tim analis Oxford Economics dalam sebuah laporan.

Oxford Economics juga tetap berpegang pada pendapat mereka, bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga acuannya mendekati 3% pada pertengahan 2026.