Bank Dunia Sebut Pasokan Minyak Melimpah Bakal Picu Penurunan Harga BBM dan Pangan

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Dunia atau World Bank menyebut harga bensin dan pangan akan turun dalam dua tahun ke depan karena melimpahnya produksi minyak. Hal tersebut memberikan harapan kepada konsumen bahwa tekanan biaya dalam tiga tahun terakhir bisa mulai mereda.

Mengutip The Guardian pada Kamis (31/10/2024), laporan Bank Dunia menemukan bahwa tren penurunan harga minyak tahun ini akibat peningkatan produksi, penurunan permintaan di China, dan transisi ke energi ramah lingkungan akan terus berlanjut meskipun konflik di Timur Tengah semakin memburuk.

Laporan tersebut memperkirakan pasokan minyak global akan melebihi permintaan rata-rata 1,2 juta barel per hari (bpd), sehingga menurunkan harga minyak mentah Brent dari rata-rata US$80 per barel tahun ini menjadi US$73 per barel pada tahun 2025 dan $72 pada tahun 2026.

Bank Dunia mengatakan dampak buruk dari anjloknya nilai minyak adalah menurunkan harga rata-rata komoditas global, termasuk pangan dan logam, ke level terendah dalam lima tahun terakhir.

Dari 2024 hingga 2026, harga komoditas global diperkirakan akan turun hampir 10%. Harga pangan global diperkirakan akan turun sebesar 9% pada tahun ini dan kembali turun sebesar 4% pada tahun 2025 sebelum kembali stabil, kata organisasi pembangunan yang berbasis di Washington tersebut dalam prospek pasar komoditas terbarunya.

Meski begitu, harga komoditas secara keseluruhan akan tetap 30% lebih tinggi dibandingkan lima tahun sebelum krisis Covid melanda pada tahun 2020, laporan tersebut menambahkan.

Laporan ini akan memberikan ruang bagi bank sentral yang khawatir mengenai dampak kenaikan harga terhadap rata-rata inflasi, sehingga memungkinkan mereka menurunkan suku bunga lebih cepat dari perkiraan sebelumnya.

Pemerintah yang berupaya meningkatkan pendapatan pajak dari penjualan bensin dan solar, termasuk pemerintah Inggris, juga akan merasa tenang.

Menteri Keuangan Inggris, Rachel Reeves, berada di bawah tekanan untuk menutup kesenjangan keuangan pemerintah dengan menaikkan bea bahan bakar. Pemerintahan Konservatif sebelumnya memperkenalkan pemotongan sementara tarif sebesar 5p per liter pada tahun 2022, yang harus dibatalkan oleh kanselir agar sesuai dengan perkiraan peramal ekonomi Departemen Keuangan, Kantor Tanggung Jawab Anggaran (OBR).

Meskipun menghadapi tentangan dari kelompok pengguna jalan, Reeves diperkirakan akan menaikkan bea bahan bakar lebih dari 5 pence (0,05 pound) per liter untuk meningkatkan pendapatan melebihi perkiraan OBR.

Kelebihan pasokan minyak sebesar lebih dari 1,2 juta barel per hari yang diidentifikasi dalam laporan Bank Dunia hanya terjadi dua kali sebelumnya – pada awal pandemi, ketika banyak perekonomian ditutup, dan krisis Asia tahun 1998, ketika sebagian besar negara-negara Timur Jauh menderita krisis . kemerosotan ekonomi.

Kekhawatiran bahwa eskalasi pertempuran di kawasan Timur Tengah dapat menyebabkan melonjaknya harga minyak telah meningkat dalam beberapa pekan terakhir sejak Israel meningkatkan serangannya terhadap Hizbullah di Lebanon.

Meskipun pertempuran yang lebih intens sebesar perang Irak pada tahun 2003 akan menyebabkan harga lebih tinggi dari perkiraan Bank Dunia dalam perkiraan pusatnya, peningkatan tersebut akan dibatasi hingga rata-rata $84 per barel pada tahun 2025, hanya 5% di atas rata-rata pada tahun 2024.

Bank Dunia memperkirakan kelebihan pasokan pada tahun 2025 sebagian mencerminkan perubahan besar di China, produsen minyak terbesar di dunia, “di mana permintaan minyak pada dasarnya tidak berubah sejak tahun 2023 di tengah perlambatan produksi industri dan peningkatan penjualan kendaraan listrik dan truk bertenaga listrik. dengan gas alam cair (LNG)”.

Kartel minyak OPEC, yang mencakup Arab Saudi, Kuwait dan Venezuela, tetap mempertahankan pasokan meskipun terjadi penurunan, namun pengurangan produksi sepertinya tidak akan berdampak pada kenaikan harga.

Negara-negara penghasil minyak lainnya – beberapa di antaranya terkait dengan OPEC sebagai afiliasi dalam kelompok OPEC+ – kemungkinan besar akan meningkatkan ekspor untuk meningkatkan pendapatan mereka sendiri.

OPEC+, yang mencakup Rusia, mempertahankan kapasitas cadangan yang signifikan sebesar 7 juta barel per hari, “hampir dua kali lipat jumlah pada saat menjelang pandemi pada tahun 2019”, kata laporan itu.

Adapun, Wakil Kepala Ekonomi Grup Bank Dunia, Ayhan Kose menyebut, perekonomian global tampaknya berada dalam kondisi yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya dalam menghadapi guncangan minyak yang signifikan.

“Hal ini membuka beberapa peluang langka bagi para pembuat kebijakan di negara-negara berkembang: pertama, penurunan harga komoditas dapat memberikan pelengkap yang berguna bagi kebijakan moneter untuk mengembalikan inflasi ke target; kedua, para pembuat kebijakan mempunyai peluang untuk mengurangi subsidi bahan bakar fosil yang mahal," ujarnya.