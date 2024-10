Seminar Pra-Munas KAGAMA XIV: Menyongsong Transisi Energi Indonesia

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, YOGYAKARTA - Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA) akan menggelar seminar bertajuk "Masa Depan Transisi Energi di Indonesia" sebagai rangkaian kegiatan menjelang Musyawarah Nasional (Munas) KAGAMA XIV. Acara yang diselenggarakan oleh Komunitas KAGAMA PERSMA bekerjasama dengan Bisnis Indonesia ini akan berlangsung pada Minggu, 27 Oktober 2024, pukul 12.00 WIB sampai selesai.

Seminar ini hadir sebagai respon terhadap komitmen Indonesia untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060. Indonesia telah mencapai rasio elektrifikasi 99,6% pada 2022 dengan sebagian besar pembangkit listrik masih bersumber dari energi fosil. Kapasitas energi terbarukan yang terpasang baru mencapai 15%, padahal Indonesia memiliki potensi sumber energi terbarukan yang melimpah.

Wakil Ketua Umum I PP KAGAMA, Budi Karya Sumadi akan membuka acara dengan Opening Remarks. Dilanjutkan dengan diskusi panel dengan tema Masa Depan Transisi Energi di Indonesia yang dimoderatori oleh Mangivera Tjong akan menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang. Executive Vice President PT PLN Warsono Martono akan berbicara tentang komitmen kebijakan dan implementasi transisi energi untuk mencapai NZE. PLN, memiliki peran krusial dalam mewujudkan transisi energi di Indonesia.

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Anindito Aditomo akan memaparkan pentingnya STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor energi. Hal ini sejalan dengan proyeksi Institute of Essential Reform yang memperkirakan adanya 3,2 juta lapangan kerja hijau sebagai dampak dari dekarbonisasi sektor energi pada tahun 2050.

Founder and Chairman Biru Peduli Foundation Ahmad Yuniarto akan membahas potensi pengembangan energi terbarukan dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Sementara itu, Head of International and FI Division BNI Rima Cahyani akan membahas peluang dan tantangan pembiayaan transisi energi di Indonesia. BNI, berperan penting dalam mendukung pembiayaan proyek-proyek energi terbarukan.

Vice President Technology & Engineering PT Pertamina NRE Nanang Kurniawan akan memaparkan pengembangan Bioetanol untuk mendorong energi bersih di sektor transportasi. Pertamina NRE, memiliki komitmen kuat dalam mengembangkan energi baru dan terbarukan di Indonesia.

Selain diskusi panel, acara juga akan dimeriahkan dengan prosesi pelantikan pengurus Komunitas KAGAMA PERSMA yang dipimpin oleh Dia Mawesti selaku Ketua Komunitas. Acara akan ditutup dengan sesi doorprize yang menjanjikan hadiah-hadiah menarik bagi para peserta beruntung.

Seminar ini terbuka bagi anggota dan pengurus KAGAMA, alumni UGM lintas fakultas dan angkatan, perwakilan pemerintah, dunia usaha, akademisi, jurnalis, organisasi masyarakat sipil, serta berbagai pemangku kepentingan di sektor energi dan energi terbarukan. Peserta diharapkan dapat memperoleh pemahaman komprehensif tentang tantangan dan peluang transisi energi di Indonesia.

Melalui seminar ini, KAGAMA berharap dapat mengkonsolidasikan jejaring alumni UGM untuk berkontribusi aktif dalam diskursus dan praktik transisi energi. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan energi yang bersih, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi Indonesia di masa depan.

Dengan dukungan dari sponsor utama PT PLN, BNI, dan Pertamina NRE, seminar ini diharapkan dapat menjadi katalis bagi percepatan transisi energi di Indonesia. Para peserta diajak untuk bersama-sama memikirkan dan merumuskan langkah-langkah konkret dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan mewujudkan masa depan energi yang lebih hijau bagi Indonesia.