Agus Gumiwang Kembali Jadi Menteri Perindustrian, Ini Profil & Harta Kekayaannya

Bisnis.com, JAKARTA - Politikus partai Golongan Karya (Golkar) Agus Gumiwang Kartasasmita kembali mendapat amanah sebagai menteri perindustrian (menperin) pada masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Prabowo resmi menunjuk Agus sebagai menperin periode 2024-2029 pada Minggu (20/10/2024) malam di Istana Negara. Politikus Partai Golkar itu telah mengemban tugas sebagai menperin pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin (2019-2024).

Sebelum menjadi menperin, Agus juga sempat dipercaya untuk menjadi menteri sosial pada 2018 menggantikan posisi Idrus Marham yang terjerat kasus korupsi proyek PLTU Riau-1.

Karir Agus dalam dunia usaha dan politik mengikuti jejak sang Ayah, Ginandjar Kartasasmita di Partai Golkar dan menjadi bagian dari kabinet menteri pada pemerintahan Soeharto.

Dikutip dari laman resmi profil nya, Agus Gumiwang Kartasasmita lahir di Jakarta pada 3 Januari 1969 sebagai anak kedua dari empat bersaudara, dari pasangan Ginandjar Kartasasmita dan Yultin Harlotina.

Dalam bidang pendidikan, Agus mengawali sekolah di SD Pangudi Luhur (1975-1981), lalu melanjutkan ke SMP Pangudi Luhur (1981-1984) dan SMA Kanisius (1984-1985). Setelah itu, ia menempuh pendidikan di luar negeri, di Knox High School, New York (1985-1986) dan Williston Northampton High School (1986-1987).

Agus kemudian kuliah di Northeastern University (1987-1991) dan mendapatkan gelar Bachelor of Science Commercial and Industrial Economic di Pacific Western University, California, AS (1991-1994). Setelah kembali ke Indonesia, dia meraih gelar S2 di Universitas Pasundan (2007-2009) dan melanjutkan studi S3 di Universitas Padjadjaran (2010-2014).

Pada September 2024 lalu, Agus menerima gelar Doktor Kehormatan atau Honoris Causa dari Hiroshima University, Jepang. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi dalam pembangunan sektor industri.

Pendidikan yang kuat menjadi bekal Agus dalam berkarier di dunia profesional dan politik. Ia pernah menjadi Presiden Direktur PT Agumar Eka (1994-1999) dan Komisaris PT Asiana Lintas Development sejak 2012 hingga kini.

Di politik, Agus mengawali kariernya di Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) sebagai wakil sekjen DPP AMPI (1994-1999) dan juga aktif di Generasi Muda Ormas MKGR, menjabat Sekretaris Jenderal (1996-2001). Karier politiknya terus berkembang setelah bergabung dengan Partai Golkar.

Agus memulai karier di pemerintahan sebagai anggota MPR RI (1998-1999, 1999-2004) dan terpilih kembali sebagai anggota DPR/MPR RI untuk periode 2009-2014 dan 2014-2019. Namun, pada 24 Agustus 2018, ia dilantik menjadi Menteri Sosial menggantikan Idrus Marham. Pada periode 2019-2024, Agus dipercaya sebagai Menteri Perindustrian.

Harta Kekayaan Agus Gumiwang

Dikutip dari laman resmi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN), Agus melaporkan hartanya pada 2023 yang tercatat mencapai Rp197,53 miliar.

Adapun, kekayaannya tersebut mencakup berbagai aset yang terdiri dari 10 bidang tanah dan bangunan di berbagai lokasi, termasuk Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Bogor, dan Gianyar, Bali, yang merupakan hasil pribadi senilai Rp64,68 miliar.

Dia juga memiliki kendaraan berupa Mitsubishi PJ SP24LDAKAR-H4X4 tahun 2019 senilai Rp400 juta dan Toyota BZ4X tahun 2022 seharga Rp1 miliar dari hasil pribadi sehingga total Rp1,45 miliar.

Harta bergerak lainnya tercatat sebesar Rp12,3 miliar, surat berharga bernilai Rp21 miliar, serta harta lainnya mencapai Rp176 miliar. Agus memiliki kas dan setara kas sebesar Rp10,9 miliar

Di sisi lain, Agus melaporkan utang sebesar Rp89,07 miliar sehingga total kekayaannya setelah dikurangi utang adalah Rp197,53 miliar.