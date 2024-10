Cara Dapat Diskon 20% Tiket Pesawat AirAsia, Bali-Bangkok Cuma Rp100 Ribuan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Buat Anda traveller yang sedang berburu diskon tiket pesawat, AirAsia kembali mengadakan promo dan diskon yang bisa Anda manfaatkan.

Promo diskon ini berlaku mulai dari 7 hingga 13 Oktober 2024, dengan periode perjalanan mulai 21 Oktober 2024 hingga 31 Maret 2025.

Diskon AirAsia kali ini menawarkan tarif dasar penerbangan yang murah dengan destinasi menarik, termasuk Tokyo dan Seoul.

Untuk penumpang yang tertarik dengan destinasi urban, Hong Kong juga menjadi pilihan menarik dengan tarif mulai dari Rp87.520 saja.

Sementara itu, penumpang dari Bali dapat menjelajahi rute hemat ke Perth, Bangkok, atau Cairns, dengan tarif mulai dari Rp118.400.

Dari Medan, tarif terbang ke Kuala Lumpur atau Phnom Penh bahkan lebih hemat lagi, mulai dari Rp18.880.

Selain potongan harga tiket, AirAsia juga menawarkan diskon 30% untuk pilihan kursi. Penumpang bisa menikmati kenyamanan ekstra dengan memilih kursi favorit yang lebih lega, tanpa harus merogoh kantong dalam-dalam.

Cara Dapat Diskon 20% Tiket Pesawat AirAsia

Mendapatkan diskon 20% untuk semua kursi dan semua penerbangan AirAsia sangatlah mudah.

Pertama, kunjungi situs web atau aplikasi AirAsia dan masuk ke akun Anda. Jika Anda belum memiliki akun, daftarlah terlebih dahulu.

Setelah itu, masukkan destinasi dan tanggal perjalanan Anda di kolom pencarian.

Semua penerbangan yang memenuhi syarat untuk promo "AirAsia 20% OFF ALL SEATS, ALL FLIGHTS" akan muncul dalam hasil pencarian, sehingga Anda dapat dengan mudah memilih penerbangan yang menawarkan tiket pesawat murah.

Selanjutnya, pilih penerbangan yang sesuai dan lanjutkan ke proses pemesanan. Diskon 20% akan otomatis ditambahkan ke harga total tiket pada halaman pembayaran.

Pastikan untuk memeriksa kembali semua rincian penerbangan dan harga sebelum meyelesaikan pembelian.