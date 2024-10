Kurs Yen Anjlok Dipicu Komentar Perdana Menteri Jepang

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai mata uang yen melanjutkan penurunannya pada Kamis (3/10/2024) setelah komentar Perdana Menteri baru Jepang Shigeru Ishiba yang menyebut perekonomian belum siap untuk kelanjutan kenaikan suku bunga acuan.

Mengutip Bloomberg pada Kamis (3/10/2024), nilai mata uang Jepang turun lebih dari 2,9% setelah komentar Ishiba, yang diikuti oleh pernyataan hati-hati serupa dari Gubernur Bank of Japan (BoJ) Kazuo Ueda.

Penurunan tersebut menandai penurunan harian tertajam yen sejak Juni 2022, jauh melampaui perubahan yang terlihat selama volatilitas pasar yang intens di awal Agustus. Mata uang ini sempat turun melampaui level 147 pada perdagangan pagi di Tokyo untuk pertama kalinya sejak 3 September.

"Pernyataan Ishiba yang menolak kenaikan suku bunga tambahan terlalu lugas dan mungkin merupakan bagian dari strategi untuk melunakkan kejutan Ishiba," kata Mari Iwashita, ekonom di Daiwa Securities.

Penurunan yen disertai dengan aksi jual obligasi AS atau US Treasury setelah data pasar tenaga kerja AS lebih kuat dari perkiraan, dengan imbal hasil obligasi 10 tahun naik sekitar 5 basis poin menjadi 3,78%.

Setelah Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengatakan pada Senin bahwa perekonomian AS tetap berada pada landasan yang kokoh, pelaku pasar telah mengurangi ekspektasi penurunan suku bunga The Fed yang terlalu besar.

"Powell menegaskan kembali bahwa The Fed lebih hawkish dibandingkan pasar mengenai laju tahun ini, dan sekarang BOJ mengatakan bahwa kenaikan suku bunga tidak lagi direncanakan untuk saat ini—pukulan ganda bagi yen," kata Leah Traub, Portfolio Manager and Head of the Currency Team di Lord Abbett.

Traub melanjutkan, pasar menjadi terlalu bearish terhadap dolar beberapa minggu lalu dan sekarang harus mengubah posisinya.

Pedagang opsi Yen tetap optimis terhadap mata uang tersebut selama minggu, bulan, dan kuartal ke depan, meskipun sentimen bullish telah mereda sejak awal September. Sementara itu, dana lindung nilai (hedge fund) masih kekurangan nilai mata uang namun telah mengurangi taruhan bearish dalam beberapa pekan terakhir.

Penurunan yen pada Rabu kemarin mengikuti penurunan 1% lainnya pada dua hari sebelumnya, yang terjadi setelah komentar Powell mendorong dolar lebih tinggi terhadap mata uang lainnya di group of 10.

"Volatilitas yen minggu ini menyoroti kegelisahan pasar yang menunjukkan ketidakpastian mendalam mengenai kebijakan Bank of Japan dan potensi dampak atau campur tangan PM. Ke depannya saya memperkirakan akan lebih sedikit komentar dari PM mengenai kebijakan BOJ mengingat sensitivitas pasar," kata Jane Foley, Head of Foreign-Exchange Strategy.

Pada awal Agustus, para pedagang menarik kembali taruhan mata uang yang didanai oleh pinjaman dalam yen, yang menawarkan tingkat bunga lebih rendah dibandingkan negara-negara lain di group of 10, karena Bank of Japan bergerak untuk menaikkan suku bunga. Volatilitas melonjak dan yen awalnya menguat di tengah aksi jual global yang disebut carry trade.

Kini, dengan kemungkinan BoJ menunda kenaikan suku bunga yang mungkin akan melemahkan pemerintahan baru, prospek mata uang Jepang menjadi suram.

Yuya Yokota, Foreign Exchange Trader di Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp mengatakan, jika BoJ menaikkan suku bunga dan mengejutkan pasar seperti pada 5 Agustus, dampaknya terhadap pemerintahan Ishiba akan signifikan.

"Jadi, BoJ tidak akan menaikkan suku bunga kebijakannya lagi tahun ini, dan depresiasi yen akan terus berlanjut hingga akhir tahun ini," katanya.