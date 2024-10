PM Jepang Beri Sinyal ke BOJ: Ekonomi Tak Siap Hadapi Kenaikan Lanjut Suku Bunga

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba mengatakan perekonomian Negeri Sakura belum siap untuk menghadapi kenaikan suku bunga lebih lanjut. Komentar tersebut memicu pelemahan nilai mata uang yen.

“Saya tidak berpikir lingkungan [perekonomian] siap untuk kenaikan suku bunga tambahan,” kata Ishiba dikutip dari Bloomberg pada Kamis (3/10/2024) dalam komentar yang sangat kuat mengenai kebijakan moneter untuk perdana menteri Jepang.

“Saya mengatakan kepada gubernur bahwa harapan saya adalah perekonomian akan mencapai kemajuan secara berkelanjutan menjelang akhir deflasi dengan adanya tren pelonggaran moneter,” katanya, mengacu pada Gubernur BOJ Kazuo Ueda.

Mata uang yen diketahui jatuh ke level 144,89 terhadap dolar dari sekitar 144,18 sebelum komentar tersebut karena investor bereaksi terhadap kemungkinan pemerintahan baru Ishiba akan mengerem bank sentral.

Komentar tersebut muncul setelah adanya sinyal pada hari pertama pemerintahan baru Ishiba bahwa saat ini mereka tidak memiliki keinginan untuk melihat bank sentral menaikkan suku bunga lebih lanjut.

Para menteri meremehkan keinginan perdana menteri untuk melakukan normalisasi kebijakan moneter dan menyoroti perlunya bank sentral untuk fokus pada tugas yang belum selesai dalam memberantas deflasi.

Senior Currency Analyst di MUFG lee Hardman menyebut hal ini akan mendorong pelaku pasar untuk membangun kembali posisi jual yen sebagai antisipasi bahwa BOJ akan berada di bawah tekanan politik yang lebih besar untuk memperlambat laju kenaikan suku bunga.

“Penguatan tajam yen dan ketidakstabilan pasar keuangan selama musim panas telah membantu mengurangi risiko kenaikan inflasi di Jepang,” kata Hardman.

Taruhan yang didanai menggunakan mata uang Jepang mengalami guncangan pada Agustus lalu. Perdagangan yang disebut dengan istilah carry trade meledak karena kekhawatiran akan perlambatan ekonomi AS mendorong pasar untuk meningkatkan ekspektasi terhadap pelonggaran Bank Sentral AS, sementara BOJ menaikkan suku bunga, mempersempit kesenjangan dengan AS.

Sebagian besar pengamat BOJ memperkirakan bank sentral akan mempertahankan suku bunga tetap stabil ketika dewan selanjutnya menetapkan kebijakan pada pertemuan yang berakhir 31 Oktober, dengan perkiraan kenaikan berikutnya kemungkinan besar akan terjadi pada bulan Desember atau Januari.

Ishiba juga berbicara dengan Presiden AS Joe Biden dan pemimpin Korea Selatan Yoon Suk Yeol untuk menggarisbawahi pentingnya hubungan dengan sekutu utama di tengah meningkatnya ketegangan keamanan di Asia.

Pada pertemuan antara Ishiba dan Ueda, pimpinan bank sentral memenuhi komitmennya untuk menaikkan suku bunga jika perekonomian dan harga sesuai dengan perkiraan BOJ, menurut komentarnya setelah pembicaraan.

“Meskipun kami akan menyesuaikan tingkat pelonggaran moneter jika perekonomian dan harga sesuai dengan perkiraan kami dan perekonomian berjalan sesuai harapan kami, saya juga mengatakan kepadanya bahwa kami ingin melihat dengan cermat untuk melihat apakah hal tersebut benar-benar terjadi karena kami memiliki cukup waktu untuk melakukannya. jadi,” kata Ueda kepada di kediaman perdana menteri.

Ueda mengatakan bahwa Ishiba tidak membuat permintaan kebijakan khusus apa pun selama diskusi mereka, sebuah garis standar yang disampaikan oleh para pemimpin bank sentral untuk membatasi spekulasi setelah pertemuan tersebut.

Ueda telah mengirimkan sinyal dovish mengenai prospek kebijakan pada hari sebelumnya dengan menekankan perlunya terus memantau dampak pasar dan perekonomian global terhadap aktivitas domestik dalam pidatonya.

Meskipun kepala bank sentral Jepang biasa mengadakan pertemuan rutin dengan pemimpin negara tersebut, kunjungan Ueda terjadi pada tahap awal pemerintahan baru. Hal tersebut menjadi sebuah indikasi bahwa pemerintahan Ishiba bertekad untuk berkoordinasi erat dengan bank sentral.

“Ishiba tidak ingin mengubah kebijakan pada awal masa jabatannya. BOJ tetap sangat independen dan saya ragu akan ada alasan kuat bagi pemerintah untuk melakukan intervensi dalam pembuatan kebijakan BOJ,” kata Valentin Marinov, Head of G-10 FX Strategy di Credit Agricole CIB.

Sebelumnya pada hari yang sama, sekutu utama perdana menteri mengatakan Ishiba tidak mendukung kenaikan suku bunga tanpa syarat, yang merupakan tanda kehati-hatian awal terhadap kebijakan moneter di pemerintahan baru.

“Ada berbagai syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pendakian. Prioritas utama adalah mengatasi deflasi,” kata Ryosei Akazawa, menteri revitalisasi ekonomi di kabinet baru Ishiba, kepada wartawan.

Menteri Keuangan yang baru diangkat, Katsunobu Kato, juga mengambil sikap hati-hati ketika ditanya tentang BOJ, dan mengutarakan pandangan bahwa mengalahkan deflasi harus menjadi prioritas utama.

“Harapan saya adalah BOJ akan menjalankan kebijakan moneter dengan tepat menuju target inflasi 2% yang stabil. Saya juga berharap bank sentral akan melakukan komunikasi yang hati-hati dengan pasar,” kata Kato kepada wartawan dalam siaran pers perdananya.