Daftar Promo 17 Agustus Makanan Khusus di HUT ke-79 RI, Jangan Dilewatkan!

Bisnis.com, JAKARTA -- Perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-79 RI tidak hanya dimeriahkan dengan agenda upacara peringatan detik-detik proklamasi dan pengibaran bendera. Ada banyak promo dan diskon menarik yang bisa dinikmati masyarakat. Simak deretan promo makanan 17 Agustus 2024 di bawah ini.

Tak sedikit ritel makanan dan minuman yang memberikan penawaran menarik dalam rangka memperingati HUT RI tahun ini. Sejumlah brand makanan yang memberikan promo yaitu Marugame Udon, PDH, Ichiban Sushi, Roti O, hingga Kintan Buffet.

Daftar Promo Makanan 17 Agustus 2024, Khusus di HUT ke-79 RI:

Marugame Udon

Paket khusus Marugame Udon hadir dalam rangka perayaan hari kemerdekaan Indonesia ke-79 dengan harga Rp79.000 untuk 1 menu udon dan 2 tempura. Beberapa menu yang masuk dalam promo ini yaitu Tori Mayo Abura Udon, Niku Udon, Teriyaki Abura Udon, dan lainnya.

Sementara itu, pilihan tempura yang ditawarkan seperti Nori, Chikuwa, Skewered Shumai, dan Tofu Roll. Untuk diketahui, promo ini hanya berlaku untuk dine in dan tidak berlaku di bandara. Periode promo dimulai sejak 12 Agustus - 18 Agustus 2024.

PHD (Pizza Hut Delivery)

Di momen HUT ke-79 RI, PHD memberikan promo bertajuk 'Merdeka Makan Enak'. Promo yang ditawarkan yaitu beli 1 dapat 1 pizza favorit, regular Meaty Piza. Adapun, promo ini hanya berlaku 3 hari yaitu 15 Agustus - 17 Agustus 2024.

Kintan Buffet & Shaburi

Serupa dengan TMII, Shaburi yang bekerjasama dengan Kintan Buffet juga memberikan promo khusus untuk mereka dengan unsur nama ‘AGUS’ pada kartu identitasnya, yaitu dengan mendapatkan diskon sebesar 45%. Promo ini hanya berlaku pada tanggal 12 sampai 18 Agustus 2024, dan hanya tersedia untuk paket ‘Osaka’, ‘Spesial’, dan juga ‘Premium’, serta tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya.

Wingstop

Promo yang diberikan Wingstop dalam HUT ke-79 RI bertajuk 'Gebyar Kemerdekaan' yang menawarkan 2 paket hemat yaitu Hemat 45 dengan harga Rp45.000 dan Hemat 79 dengan harga Rp79.000.

Untuk paket Hemat 45 pembeli bisa mendapatkan 6 boneless + 2 nasi + 2 churros + 2 coca cola. Sedangkan, paket Hemat 79 menawarkan 17 boneless. Adapun, promo ini berlaku hingga 18 Agustus mendatang.

Roti O

Promo 'Kemerdekaan' spesial yang ditawarkan Roti O berupa 2 menu seperti 1 Roti O dan 1 es teh leci dan lemon tea dengan harga cuma Rp17.000 dan menu lainnya yaitu 8 Roti'O dengan harga Rp79.000. Periode promo ini berlaku 12-18 Agustus 2024.

Pepper Lunch

Ada yang unik dari promo Pepper Lunch yaitu penawaran harga menarik yang berlaku hanya untuk mereka yang ulang tahunnya pada tangga 8 di bulan apapun berupa diskon 17% off untuk sejumlah menu.

Promo ini berlaku untuk 3 menu yaitu Creamy Garlic Butter Chicken dengan harga Rp79.228, kemudian Creamy Garlic Butter Salmon sebesar Rp120.728 dan Creamy Garlic Butter Beef Streak sebesar Rp135.818. Promo ini berlaku mulai 12-18 Agustus.

Burger King

Promo bertajuk 'Pesta Merdeka' dengan harga dibanderol serba Rp17.845 per menu untuk ayam crispy dan nasi, ayam spicy dan nasi, chesseburger, 1 king fussion cookies & cream, dan lainnya. Penawaran ini berlaku hingga 18 Agustus 2024.

Bakmi GM

Bakmi GM mengeluarkan promo yang disebut dengan ‘Promo Paket Merdeka’ yang terdiri dari 2 paket dengan harga terjangkau. Paket ini berlaku mulai 1 - 31 Agustus 2024 mendatang dan tersedia untuk dine in, take away, maupun delivery. Namun perlu diketahui bahwa harganya belum termasuk pajak dan tidak berlaku pada gerai food truck, stasiun, dan juga bandara.

Ichiban Sushi

Paket istimewa yang ditawarkan Ichiban dalam memeriahkan hari kemerdekaan Indonesia yaitu menu serba Rp79.000 untuk 3 macam paket yang dapat dipilih. Adapun, 3 menu tersebut yaitu dirgahayu ramen, dirgahayu sushi, dan dirgahayu mix.

Promo ini berlaku sepanjang bulan Agustus setiap Senin-Jumat, tidak termasuk libur 17 Agustus 2024.

Yoshinoya

Yoshinoya menyediakan promonya dengan nama ‘promo merdeka’, yaitu promo cashback sebesar 45% dalam bentuk voucher senilai Rp50.000 dengan pembelian minimal Rp110.000. Promo hanya bisa didapatkan di hari kemerdekaan (17 Agustus 2024), tetapi vouchernya berlaku sampai 2 minggu ke depan mulai dari tanggal 18 Agustus 2024.