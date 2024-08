Wakil Kepala OIKN Tepis Isu Proyek IKN Bakal Mangkrak di Tangan Prabowo

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak akan mangkrak di masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menurutnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto memastikan bakal melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang digagas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam foto yang diunggah Raja di akun media sosialnya, tampak Presiden Jokowi dan Prabowo berdiri bersampingan menatap pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Keduanya tampak kompak mengenakan kemeja putih dipadukan dengan celana hitam. Prabowo dan Jokowi tampak hangat berbincang di Kawasan Sumbu Kebangsaan seraya menghadap ke pembangunan Gedung Kemenko di IKN.

“Pak Prabowo menegaskan bahwa beliau sebagai presiden terpilih akan meneruskan bahkan menuntaskan pembangunan IKN,” jelas Raja Juli di Akun Instagram miliknya, Senin (12/8/2024).

Sebelumnya, Staf Khusus Presiden Grace Natalie juga sempat memastikan bahwa presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto akan melanjutkan pembangunan IKN yang telah dimulai oleh Presiden Jokowi.

Namun demikian, Grace menyebut bahwa proses penyelesaian pembangunan IKN tidaklah instan. Untuk merealisasikan proyek tersebut dibutuhkan setidaknya 15 hingga 20 tahun ke depan.

“Pak Prabowo dan Mas Gibran sudah memberikan pernyataan politik yang jelas dan tegas, keduanya memberikan dukungan penuh pada pembangunan IKN,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (18/7/2024).

Adapun saat ini pembangunan IKN masih difokuskan pada sarana dan prasarana dasar penunjang pelaksanaan pemerintahan. Beberapa yang telah dibangun mulai dari Istana Presiden hingga hunian bagi para ASN.

Dalam kabar terbarunya, Istana Presiden di IKN disebut telah mencapai 92,3%. Sedangkan, k progres gedung Kemensetneg saat ini telah mencapai 86,6%.

Sementara itu, konstruksi Gedung Kementerian Koordinator (Kemenko) secara rata-rata telah mencapai 78,62%. Perinciannya, progres Kemenko 1 mencapai 85,1%, Kemenko 2 mencapai 49,2%, Kemenko 3 mencapai 88,4% dan Kemenko 4 mencapai 91,8%. Terakhir, sumbu kebangsaan yang menjadi lokasi upacara IKN dilaporkan telah mencapai 100%.

Isu masa depan proyek IKN Nusantara bakal berlanjut atau mangkrak di tangan Prabowo-Gibran menjadi polemik.

Bukan tanpa alasan, wacana program pemerintahan ke depan memang diketahui bakal menyedot anggaran yang sangat besar. Mulai dari menyelenggarakan program makan bergizi gratis, membangun 3 juta rumah hingga komitmen melanjutkan proyek IKN.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, lantas mempertanyakan kesanggupan pemerintah ke depan untuk dapat melanjutkan proyek prestisius tersebut.

Oleh karena itu, Tauhid menyebut puluhan PSN yang baru-baru ini ditetapkan untuk tetap dilanjutkan pada masa kepemimpinan Presiden Terpilih Prabowo Subianto perlu dilakukan evaluasi ulang.

“Harus di evaluasi ya, mana yang perlu ditindaklanjuti mana yang tidak. Jadi, tak bisa dipaksakan juga. Karena contohnya misalnya 32 PSN jalan tol, ini membutuhkan dukungan pembiayaan jangka panjang,” kata Tauhid kepada Bisnis, Rabu (24/7/2024).