Ekonom Indef ke Tim Prabowo-Gibran: Lebih Baik Kabinet Ramping

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom menilai pembentukan kabinet pemerintahan mendatang lebih baik dirampingkan guna mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan performa ekonomi yang lebih baik.

Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menyampaikan bahwa semakin gemuk kabinet pemerintahan yang dibentuk, maka belanja rutin juga berpotensi naik tinggi.

“Semakin gemuk kabinet ya semakin besar belanjanya. Jadi jangan gemoy-gemoy, kalau bikin kabinet-kabinet yang ramping saja,” katanya dalam acara diskusi publik, Kamis (11/7/2024).

Esther menyoroti, jumlah menteri dalam Kabinet Indonesia Maju atau pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode kedua meningkat signifikan dengan total sebanyak 52 menteri, termasuk menteri koordinator dan wakil menteri.

Jumlah ini naik signifikan dibandingkan dengan periode pertama pemerintahan Jokowi yang hanya sebanyak 37 menteri, termasuk menteri koordinator dan wakil menteri.

Akibatnya, belanja pegawai naik sangat drastis, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi belanja modal.

“Kabinetnya Indonesia Maju pada era Presiden Jokowi memang luar biasa peningkatannya, nanti diharapkan meskipun partai koalisinya besar, tapi jangan gemoi kabinetnya,” jelasnya.

Dia menilai, peningkatan belanja negara lebih baik jika difokuskan untuk meningkatkan kualitas angkatan kerja, pendidikan, juga untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

Hal ini dalam rangka mendukung visi Indonesia Emas pada 2045, untuk Indonesia dapat masuk ke kelompok negara berpendapatan tinggi.