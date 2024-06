Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana & Nindya Karya Raih Special Award BISRA 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana dan PT Nindya Karya meraih penghargaan Bisnis Indonesia Corporate Social Responsibility Award (BISRA) 2024 kategori Special Award.

Penilaian untuk kategori Special Award ini dilakukan oleh Bisnis Indonesia Intelligence Unit. Penghargaan tersebut diberikan sejalan dengan program corporate social responsibility (CSR) terbaik yang dilakukan oleh masing-masing pihak.

Misalnya, Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana meraih penghargan Special Award BISRA 2024 karena program Excellence Achievement in Social Welfare. Sebab, Kota Bandar Lampung memiliki kemajuan dalam beberapa tahun terakhir, salah satu yang paling menonjol adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mengacu laman resmi Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana menjabat sebagai Walikota Bandar Lampung untuk periode 2021 hingga 2026.

Sementara itu, PT Nindya Karya meraih penghargaan BISRA 2024 kategori Special Award for The Most Committed Company to TJSL Initiative on Environment CSR Actions.

Sebagai informasi, Bisnis Indonesia kembali menggelar BISRA 2024 pada Kamis, (27/6/2024) yang mengusung tema Paving The Way Sustainable Business: Innovation in CSR. Totalnya, ada 46 perusahaan yang mengikuti acara penghargaan terhadap CSR perusahaan ini.

VP Corporate Communication PT Nindya Karya Febry (kiri) bersama dengan Presiden Direktur Bisnis Indonesia Group Lulu Terianto saat menerima penghargaan Special Award dalam acara Bisnis Indonesia Corporate Social Responsibility Award (BISRA) 2024 di Jakarta, Kamis (27/6/2024). JIBI/Bisnis/Eusebio Chrysnamurti Perbesar

Selain kategori Special Award, ada lima kategori untuk perusahaan pemenang dalam BISRA 2024, di antaranya yaitu Special Mention, Silver Champion, Gold Champion, Platinum Champion, dan Top 5 Platinum Champion.

Perusahaan besar dari berbagai lini industri seperti Pertamina, Pupuk Indonesia, Indah Kiat Pulp and Paper, hingga Bank Rakyat Indonesia telah berlomba untuk menonjolkan berbagai program CSR yang mereka miliki.

Penjurian dilakukan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas Vivi Yulaswati, National Director Habitat for Humanity Indonesia Susanto Samsudin, dan Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia Maria Y. Benyamin.

Program corporate social responsibility (CSR) bukan sekadar sebagai penggugur kewajiban perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Melainkan, implementasi program yang baik juga dipercaya mampu membawa dampak positif bagi perusahaan.

Adapun, program CSR yang dijalankan dengan baik juga dipercaya mampu meningkatkan relasi yang baik dengan masyarakat sekitar hingga mampu menggaet kualitas pegawai perusahaan ke depan.