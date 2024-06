BISRA 2024: Barometer Pelaksanaan Program CSR Terbaik Bagi Perusahaan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Bisnis Indonesia kembali menggelar Bisnis Indonesia Corporate Social Responsibility Awards (BISRA) 2024 di Hotel Raffles, Jakarta pada Kamis (27/6/2024).

Presiden Komisaris Bisnis Indonesia Group Hariyadi Sukamdani mengatakan penyelenggaraan BISRA 2024 tidak semata-mata memberikan apresiasi terhadap perusahaan dalam menyelenggarakan tanggung jawab sosial (CSR).

“Model penyelenggaraan BISRA 2024 didesain sedemikian rupa sehingga dapat menjadi barometer kualitas atas pelaksanaan program-program CSR, sekaligus tolok ukur tentang sejauh mana dan seberapa luas manfaatnya bagi masyarakat dan kehidupan,” ujar Hariyadi, Kamis (27/6/2024).

Hariyadi menuturkan bahwa apresiasi BISRA 2024 dapat memberikan dorongan kepada korporasi untuk lebih kreatif dan inovatif dalam pelaksanaan program-program CSR di masa mendatang.

Adapun, bagi kepala daerah di pemerintahan, penghargaan BISRA 2024 diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam mendukung kegiatan CSR di wilayah, lewat fasilitasi dan kolaborasi. Hal ini perlu dilakukan untuk mempercepat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

“Dengan begitu, kita menjadi yakin dan optimistis, setiap program CSR yang dilaksanakan dengan baik dan sepenuh hati akan berkontribusi signifikan terhadap percepatan pencapaian Sustainable Development Goals [SDGs] yang dicanangkan pemerintah,” tuturnya.

Dalam konteks percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), utamanya dalam institusi bisnis, juga dinilai memiliki peran penting agar penyelenggaraan program CSR semakin relevan dalam mendukung kebijakan pemerintahan.

Sebagai bagian akhir dari pidato ini, Hariyadi juga mengucapkan selamat dan sukses kepada semua perusahaan dan lembaga/instansi penerima penghargaan BISRA 2024.

"Pemberian penghargaan BISRA 2025 ini bukanlah sekadar pengakuan atas kualitas dari pelaksanaan Program CSR. Lebih dari itu, diharapkan semakin memperkuat komitmen untuk membantu negara dalam meningkatkan kualitas kehidupan serta menjadi teladan bagi korporasi lain," jelasnya.

BISRA 2024 mengusung tema Paving The Way Sustainable Business: Innovation in CSR. Sejak pendaftaran yang dibuka pada 12 Februari 2024 dan ditutup pada 1 Maret 2024, terdapat 46 perusahaan yang mengikuti acara penghargaan terhadap CSR perusahaan ini.

Adapun, terdapat beberapa perusahaan besar dari berbagai lini industri seperti Pertamina, Pupuk Indonesia, Indah Kiat Pulp and Paper, hingga Bank Rakyat Indonesia yang telah berlomba untuk menonjolkan berbagai program CSR yang mereka miliki.

Penjurian dilakukan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas Vivi Yulaswati, National Director Habitat for Humanity Indonesia Susanto Samsudin, dan Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia Maria Y. Benyamin.