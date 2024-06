Pakuwon (PWON) Mulai Konstruksi Hotel di IKN Kuartal III/2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON) bakal memulai konstruksi proyek superblok di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada kuartal III/2024.

Director of Business Development Pakuwon Group, Ivy Wong menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan capital expenditure (capex) mencapai Rp650 miliar untuk memulai proyek PWON tahap pertama di IKN.

"Kita sudah groundbreaking, rencana sekitar kuartal III/2024 kita mulai konstruksi tiang pancang di sana. Total capex tadi adalah sekitar Rp650 miliar," kata Ivy saat ditemui di Jakarta, Rabu (12/6/2024).

Secara keseluruhan, nilai investasi yang disuntikkan PWON untuk membangun superblok di IKN sebelumnya dilaporkan mencapai Rp5 triliun. Namun, guyuran anggaran tersebut akan dilakukan secara bertahap.

Hal itu dilakukan seraya perseroan menunggu pembangunan dan populasi di IKN untuk dapat tumbuh terlebih dahulu.

"Capexnya bukan sekaligus dan sesuai tahap pembangunan. Jadi, kami tahun depan juga [akan tambah capex lagi] tahun ini saya rasa sih expand IKN tak terlalu signifikan," ujarnya.

Sedikit memberikan bocoran, Ivy menegaskan bahwa di tahap awal Pakuwon bakal membangun hotel di IKN dengan total 295 kamar.

Untuk diketahui sebelumnya, PWON melalui anak usahanya PT Pakuwon Nusantara Abadi (PNA) akan membangun proyek superblok di IKN. Proyek ini telah melakukan groundbreaking pada 1 November 2023 lalu.

Proyek senilai Rp5 triliun ini berlokasi di di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). President Director PT Pakuwon Nusantara Abadi Eiffel Tedja mengatakan, PWON merencanakan pembangunan superblok di IKN terdiri atas sebuah pusat perbelanjaan, kondominium, dan tiga hotel.

"Momentum groundbreaking Pakuwon Nusantara menjadi penanda dukungan penuh Pakuwon untuk Ibu Kota Negara [IKN]," kata Eiffel.

Adapun, proyek pembangunan superblok Pakuwon Nusantara memiliki bakal dibangun di atas lahan seluas 7,2 hektare berlokasi strategis di Kawasan Sumbu Kebangsaan dan tepat di depan tugu ‘Titik Nol’.

Dengan menggandeng Grup Marriott International, proyek Pakuwon Nusantara akan dibangun Hotel Four Points by Sheraton. Disusul dengan pembangunan pusat perbelanjaan, Hotel Tribute Portfolio by Marriott, Hotel Westin, dan ballroom.

